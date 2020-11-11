РНКБ планирует выдать 1 млрд рублей по «Сельской ипотеке» под 3%

11 ноября банк РНКБ объявил о планах выдать 1 млрд рублей по госпрограмме «Сельская ипотека»

С момента запуска льготной госпрограммы «Сельская ипотека» по ставке 3% банк принял более 1200 заявок. В рамках госпрограммы кредит выдается на покупку квартиры или жилого дома с земельным участком на первичном или вторичном рынке в сельской местности или на рефинансирование ранее выданного подобного кредита. По условиям программы первоначальный взнос составит от 10% стоимости объекта. Минимальная сумма кредита составляет 600 тыс. рублей. Максимальная сумма — 3 млн рублей на недвижимость в Крыму и Краснодарском крае.

«Программа «Сельская ипотека» пользуется в регионах присутствия банка огромной популярностью. Сейчас РНКБ приостановил прием заявок по этой программе, так как предоставленный банку лимит был исчерпан уже в первые месяцы приема. О возобновлении приема заявок банк сообщит дополнительно. Мы рассчитываем, что в среднесрочной перспективе выдачи по этой программе превысят 1 млрд рублей при достаточном количестве объектов, подходящих под условия госпрограммы и требования банка», — сказал председатель правления РНКБ Банка Михаил Якунин. Подать онлайн-заявку на оформление ипотеки по программе можно в мобильном приложении, на сайте или в любом офисе банка.

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