РНКБ планирует выдать 1 млрд рублей по «Сельской ипотеке» под 3%
11 ноября банк РНКБ объявил о планах выдать 1 млрд рублей по госпрограмме «Сельская ипотека»
С момента запуска льготной госпрограммы «Сельская ипотека» по ставке 3% банк принял более 1200 заявок.
В рамках госпрограммы кредит выдается на покупку квартиры или жилого дома с земельным участком на первичном или вторичном рынке в сельской местности или на рефинансирование ранее выданного подобного кредита. По условиям программы первоначальный взнос составит от 10% стоимости объекта. Минимальная сумма кредита составляет 600 тыс. рублей. Максимальная сумма — 3 млн рублей на недвижимость в Крыму и Краснодарском крае.
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«Программа «Сельская ипотека» пользуется в регионах присутствия банка огромной популярностью. Сейчас РНКБ приостановил прием заявок по этой программе, так как предоставленный банку лимит был исчерпан уже в первые месяцы приема. О возобновлении приема заявок банк сообщит дополнительно. Мы рассчитываем, что в среднесрочной перспективе выдачи по этой программе превысят 1 млрд рублей при достаточном количестве объектов, подходящих под условия госпрограммы и требования банка», — сказал председатель правления РНКБ Банка Михаил Якунин.
Подать онлайн-заявку на оформление ипотеки по программе можно в мобильном приложении, на сайте или в любом офисе банка.
«Брал палку и добивал, чтобы не мучились»:
РНКБ — лидер по ипотечному кредитованию в Крыму. За 10 месяцев 2020 года было выдано ипотечных кредитов на сумму 15,7 млрд рублей, что в 1,8 раза превышает показатели за тот же период 2019 года. Более 30% кредитов за это время было выдано в рамках льготных государственных ипотечных программ.
С января 2020 года в банке действует программа лояльности, в рамках которой клиент, оформивший ипотеку, при соблюдении условий программы может рассчитывать на вознаграждение от банка в том числе и в виде снижения базовой процентной ставки по ипотечному кредиту до 0,6%.
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