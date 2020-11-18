МЧС: в Ейске починили поврежденный газопровод, из-за которого часть жителей осталась без тепла

Краснодарский край

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Утром 18 ноября МЧС сообщило о завершении сварочных работ на газопроводе в Ейске

Напомним, вечером 17 ноября во время проведения земляных работ повредили магистральную газовую трубу диаметром 400 мм на улице Западной. Из-за этого без газоснабжения остались более 80 тыс. человек и 67 соцобъектов. Жителям города посоветовали отключить газовые приборы до устранения аварии.

К 6:00 следующего дня сварочные работы на газопроводе завершили. Абонентам начали поэтапно возвращать газ, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Газо- и теплоснабжение подали в 530 многоквартирных дома (51 тыс. 200) и 67 соцобъектов, в том числе запитаны 43 котельные. Сейчас продолжают подключать частный сектор.

В городе проводят оповещение населения через горячие линии, интернет, квартальных и управляющие компании. По улицам ездят автомобили с громкоговорителями. К аварийно-восстановительным работам привлекли 129 человек и 23 единицы техники.

Газ Ейский район ЖКХ

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