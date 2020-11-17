Более 80 тыс. жителей Ейска остались без газа из-за аварии. Сейчас на улице 1 °С

В Ейске вечером 17 ноября из-за аварии без газа остались 80 тыс. человек и 67 социально-значимых объектов

В 18:40 от дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы спасателям поступило сообщение, что при поведении земляных работ произошло повреждение магистральной газовой трубы диаметром 400 мм, которая расположена на улице Западной. Экстренные службы начали ремонтно-восстановительные работы. Под отключение от газоснабжения попали более 80 тыс. человек и 67 социально-значимых объектов. В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю отметили, что организована работа оперштаба, ситуация находится на особом контроле МЧС Кубани. На месте работает 31 человек и 11 машин.

В пресс-службе администрации Ейска также сообщили об отключении газа в городе. Жителей попросили не пользоваться газовыми приборами и отключить газовые котлы до оповещения об устранении аварии.

«Кто чем греется. У кого-то сплиты, кому-то повезло и у него теплый пол есть во всем доме. У нас только в ванной, к сожалению. У кого-то есть духовки электрические, электричество-то есть. Ну или обогреватели, газа нет», — рассказала порталу Юга.ру жительница Ейска. Женщина уточнила, что по городу ездили сотрудники МЧС, которые оповещали, что газом пользоваться нельзя. Также эту информацию управляющие компании должны были сообщить жителям многоквартирных домов. Школьникам на данный момент занятия не отменили, но сообщили, что это произойдет при сильном понижении температуры. «Везде рекомендации перекрыть газовые вентили. Во всех соцсетях. И никто не дает прогнозов, когда восстановят газоснабжение полностью, все сложно. Детсады и школы пока не закрыли, пока что только рекомендовали детей одеть тепло. Если температура сильно понизится, то занятия отменят или сократят», — добавила женщина.