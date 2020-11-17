На Кубани в 2020 году турпоток сократился на треть
Власти Кубани 17 ноября сообщили, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса туристов стало меньше
Напомним, из-за пандемии коронавируса туристический сезон на Кубани начался позже обычного. В начале августа средняя заполняемость отелей, санаториев и гостиниц на Черноморском побережье составляла 78,6%. На Азовском море номерной фонд загружен на 72%, в степной и предгорной зонах — на 54%.
За два летних месяца Краснодарский край посетили 2,3 млн туристов. При этом в конце июня глава региона сообщал, что с начала 2020 года Кубань приняла 3,1 млн человек, из них 1,7 млн — с начала лета.
Вице-губернатор региона Александр Руппель во время пресс-конференции 17 ноября рассказал, что с начала 2020 года Кубань приняла около 10,5 млн туристов, что на 35% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
В 2019 году турпоток в регион составил около 17,3 млн человек, средняя загрузка средств размещения — 71,3%, сообщил ТАСС.
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