На Кубани в 2020 году турпоток сократился на треть

Власти Кубани 17 ноября сообщили, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса туристов стало меньше

Напомним, из-за пандемии коронавируса туристический сезон на Кубани начался позже обычного. В начале августа средняя заполняемость отелей, санаториев и гостиниц на Черноморском побережье составляла 78,6%. На Азовском море номерной фонд загружен на 72%, в степной и предгорной зонах — на 54%.

За два летних месяца Краснодарский край посетили 2,3 млн туристов. При этом в конце июня глава региона сообщал, что с начала 2020 года Кубань приняла 3,1 млн человек, из них 1,7 млн — с начала лета.

Вице-губернатор региона Александр Руппель во время пресс-конференции 17 ноября рассказал, что с начала 2020 года Кубань приняла около 10,5 млн туристов, что на 35% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В 2019 году турпоток в регион составил около 17,3 млн человек, средняя загрузка средств размещения — 71,3%, сообщил ТАСС.