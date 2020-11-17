Китайские ученые выяснили, что антибиотики могут ухудшить течение COVID-19
В ноябре стали известны результаты работы ученых из Китая, которые изучали влияние антибиотиков на развитие коронавируса в организме человека
Группа исследователей из Хуачжунского университета науки и технологий следили за группой людей с коронавирусом средней степени тяжести. В течение двух суток после поступления в больницу 996 пациентов принимали антибиотики. Другой части пациентов начали вводить антибиотики после двух дней либо вообще не давали.
Оказалось, что коронавирус перешел в тяжелую форму у 36% больных из первой группы, а у второй группы состояние ухудшилось в 22% случаев.
«За 30 дней доля пациентов, у которых развился тяжелый тип COVID-19, была в 1,5 раза больше в группе раннего использования антибиотиков, нежели в группе сравнения. Использование антибиотиков было связано с более высокой вероятностью развития тяжелого типа», — пишет телеканал «360» со ссылкой на портал Research Square, где опубликовали результаты анализа.
При этом самочувствие больных, которым стали давать антибиотики не сразу, оказалось промежуточным: такие пациенты становились тяжелыми чуть чаще, чем те, кто не имел такой терапии. Кроме того, они несколько дольше находились в госпиталях.
Напомним, в 2019 году, еще до начала пандемии коронавируса, Всемирная организация здравоохранения объяснила, почему нельзя использовать антибиотики для профилактики болезней.
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