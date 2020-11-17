Китайские ученые выяснили, что антибиотики могут ухудшить течение COVID-19

В ноябре стали известны результаты работы ученых из Китая, которые изучали влияние антибиотиков на развитие коронавируса в организме человека

Группа исследователей из Хуачжунского университета науки и технологий следили за группой людей с коронавирусом средней степени тяжести. В течение двух суток после поступления в больницу 996 пациентов принимали антибиотики. Другой части пациентов начали вводить антибиотики после двух дней либо вообще не давали.

Оказалось, что коронавирус перешел в тяжелую форму у 36% больных из первой группы, а у второй группы состояние ухудшилось в 22% случаев.