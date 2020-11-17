В Краснодаре умерли четыре больных коронавирусом, одному из них было 45 лет
Власти Краснодарского края 17 ноября рассказали о смерти еще пяти человек с COVID-19 в больницах Краснодара и Лабинска
За последние сутки, по официальным данным, в Краснодарском крае выявили еще 161 случай заражения коронавирусом. Кроме того, шестой день подряд в регионе регистрируют по пять смертей пациентов с COVID-19. Краевой оперштаб 17 ноября рассказал истории болезни последних умерших.
В Лабинской ЦРБ скончалась 69-летняя местная жительница. Томография показала у нее двустороннюю полисегментарную пневмонию. У женщины были гипертония и сахарный диабет.
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Еще четыре больных умерли в Специализированной клинической инфекционной больнице (СКИБ) в Краснодаре. У них всех выявили сопутствующие патологии. 65-летний мужчина страдал ишемической болезнью сердца, гипертонией и хронической сердечной недостаточностью. У 45-летнего жителя Славянска-на-Кубани и 55-летнего жителя Усть-Лабинска была гипертония. 74-летняя краснодарка страдала хронической сердечной недостаточностью, ишемией, сахарным диабетом, артеросклерозом аорты и нефропатией.
В учреждении у них выявили двустороннюю пневмонию, тест подтвердил COVID-19. Пациенты были подключены к ИВЛ.
Всего в регионе зарегистрировали 516 летальных случаев, 32 из них — за последнюю неделю.
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