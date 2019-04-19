ВОЗ объяснила, почему нельзя принимать антибиотики «для профилактики»
представители Всемирной организации здравоохранения 19 апреля рассказали, почему не стоит принимать антибиотики «для профилактики»
Директор секретариата Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам устойчивости к противомикробным препаратам Марк Шпренгер заявил, что необходимо принять законодательство, по которому использование антибиотиков возможно только при наличии рецепта.
«В ряде стран нет хорошо обученных провизоров и докторов. Но Россия развитая страна. И важно, чтобы было законодательство, согласно которому использование антибиотиков возможно только при наличии рецепта. И чтобы оно выполнялось. Потому что в ряде государств даже при таком законодательстве вы можете пойти в аптеку и всегда получить лекарство. Но так не должно быть», — заявил Шпренгер РИА «Новости».
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Он рассказал, что в бедных странах без водопровода, где нет чистой воды, беременным женщинам иногда дают антибиотики. Шпренгер подчеркнул — в хорошо развитых странах, таких как Россия, вы антибиотики не должны давать в качестве профилактики.
Руководитель программы по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам в Европейском регионе ВОЗ Данило Ло Фо Вонг рассказал, что малые дозы антибиотиков, принимаемые долгое время, убивают нормальные бактерии, но не тех, которые более устойчивые. И бактерии начнут эволюционировать в сторону сильнейших выживших, сообщает RT.
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