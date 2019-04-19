ВОЗ объяснила, почему нельзя принимать антибиотики «для профилактики»

Директор секретариата Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам устойчивости к противомикробным препаратам Марк Шпренгер заявил, что необходимо принять законодательство, по которому использование антибиотиков возможно только при наличии рецепта.

«В ряде стран нет хорошо обученных провизоров и докторов. Но Россия развитая страна. И важно, чтобы было законодательство, согласно которому использование антибиотиков возможно только при наличии рецепта. И чтобы оно выполнялось. Потому что в ряде государств даже при таком законодательстве вы можете пойти в аптеку и всегда получить лекарство. Но так не должно быть», — заявил Шпренгер РИА «Новости».