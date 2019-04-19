ВОЗ объяснила, почему нельзя принимать антибиотики «для профилактики»

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представители Всемирной организации здравоохранения 19 апреля рассказали, почему не стоит принимать антибиотики «для профилактики»

Директор секретариата Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам устойчивости к противомикробным препаратам Марк Шпренгер заявил, что необходимо принять законодательство, по которому использование антибиотиков возможно только при наличии рецепта.

«В ряде стран нет хорошо обученных провизоров и докторов. Но Россия развитая страна. И важно, чтобы было законодательство, согласно которому использование антибиотиков возможно только при наличии рецепта. И чтобы оно выполнялось. Потому что в ряде государств даже при таком законодательстве вы можете пойти в аптеку и всегда получить лекарство. Но так не должно быть», — заявил Шпренгер РИА «Новости».

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Он рассказал, что в бедных странах без водопровода, где нет чистой воды, беременным женщинам иногда дают антибиотики. Шпренгер подчеркнул — в хорошо развитых странах, таких как Россия, вы антибиотики не должны давать в качестве профилактики.

Руководитель программы по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам в Европейском регионе ВОЗ Данило Ло Фо Вонг рассказал, что малые дозы антибиотиков, принимаемые долгое время, убивают нормальные бактерии, но не тех, которые более устойчивые. И бактерии начнут эволюционировать в сторону сильнейших выживших, сообщает RT.

Здравоохранение
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ВОЗ объяснила, почему нельзя принимать антибиотики «для профилактики»
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