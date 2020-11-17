В городском аптечном управлении объяснили, почему в аптеках Краснодара пропали дешевые градусники и подорожали лекарства
Начальник отдела аптечного управления Краснодара 16 ноября рассказала про возникший в аптеках дефицит лекарств и термометров
В социальных сетях и пабликах в конце сентября участились жалобы на отсутствие противовирусных препаратов, термометров и антибиотиков в аптеках Краснодара. Люди также писали о необоснованно завышенных ценах на медицинскую продукцию. Начальница отдела розничных цен «Краснодарского городского аптечного управления» Надежда Конферян объяснила на главной городской планерке в мэрии причины всплеска стоимости товаров.
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По ее словам, в аптеках действительно периодически исчезают термометры. Причина — в поставщиках. Мало кто из них сейчас готов предложить эту продукцию по приемлемой цене. Термометры, которые предлагают, стоят у поставщика в четыре-пять раз дороже, чем еще полгода назад.
«Повлиять на это Краснодарское аптечное управление не может. Наше ценообразование не менялось. Мы стараемся заказать термометры у тех, кто предлагает приемлемую цену. Но пока по тем ценам, которые были до пандемии, никто не может нам предложить. Обычные ртутные термометры до пандемии продавали за 100 рублей, сейчас — это около 300-400 рублей», — уточнила Конферян.
Рост цен на противовирусные препараты Конферян объяснила тем, что медикаменты, которые сейчас пользуются спросом, поставщики в последнее время предлагают по ценам гораздо выше, чем до пандемии — отсюда и рост стоимости. Также женщина прокомментировала ситуацию с препаратом «Клексан», который практически невозможно купить в аптеках города. По словам чиновницы, сейчас это лекарство одно из самых назначаемых, отсюда и ажиотажный спрос.
«Сейчас у поставщиков его нигде нет и нет очень давно. Со слов поставщиков, он отгружается сейчас только по больницам, а в розницу его просто не хватает. Мы получили письмо от производителя «Клексана», они нас уверили, что в январе 2021 года они максимально постараются обеспечить и госпитальные структуры, и розницу», — резюмировала представитель Краснодарского городского аптечного управления.
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