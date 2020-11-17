В городском аптечном управлении объяснили, почему в аптеках Краснодара пропали дешевые градусники и подорожали лекарства

В социальных сетях и пабликах в конце сентября участились жалобы на отсутствие противовирусных препаратов, термометров и антибиотиков в аптеках Краснодара. Люди также писали о необоснованно завышенных ценах на медицинскую продукцию. Начальница отдела розничных цен «Краснодарского городского аптечного управления» Надежда Конферян объяснила на главной городской планерке в мэрии причины всплеска стоимости товаров.

По ее словам, в аптеках действительно периодически исчезают термометры. Причина — в поставщиках. Мало кто из них сейчас готов предложить эту продукцию по приемлемой цене. Термометры, которые предлагают, стоят у поставщика в четыре-пять раз дороже, чем еще полгода назад.

«Повлиять на это Краснодарское аптечное управление не может. Наше ценообразование не менялось. Мы стараемся заказать термометры у тех, кто предлагает приемлемую цену. Но пока по тем ценам, которые были до пандемии, никто не может нам предложить. Обычные ртутные термометры до пандемии продавали за 100 рублей, сейчас — это около 300-400 рублей», — уточнила Конферян.