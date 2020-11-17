Кадыров потребовал убрать изображения Тора, Капитана Америки и Железного Человека с детской площадки и заменить их чеченскими героями
Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал изображения, которые увидел 16 ноября в ходе осмотра нового жилого комплекса в городе Курчалой
16 ноября глава Чечни посетил Курчалой и проверил готовность к сдаче местного жилого комплекса на 264 квартиры. Увиденное жилье и офисы произвели на Кадырова «хорошее впечатление».
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Во время инспекции чиновник зашел в детский игровой центр в одном из зданий. На стенах он увидел изображения персонажей американских фильмов и комиксов Marvel: Железного Человека, Капитана Америку и Тора. Кадырову это не понравилось, поэтому он «внес небольшие коррективы» в оформление детских игровых площадок. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».
«Нужно убрать изображения этих выдуманных персонажей, это фантазии. Разместите фотографии наших настоящих героев. У нас в истории религии и народа есть много реальных героев, с которых можно и нужно брать пример, а то думают, что только эти герои существуют», — привело РИА «Новости» перевод слов Кадырова с чеченского языка.
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Отметим, что Рамзана Кадырова уже объявляли «героем нашего времени» в Чечне. В 2011 году среди студентов Грозного объявили конкурс произведений о главе Чечни на тему «Герой нашего времени. Лидер и патриот».
В 2019 году президент России Владимир Путин объяснил, за что дал Кадырову звание Героя России. По его словам, политик ежедневно подвергается опасности и до сих пор участвует в боевых операциях: «Не остановить, под пули лезет».
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