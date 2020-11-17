В Темрюке завели дело после обрушения балкона, на котором упали ребенок и мужчина
17 ноября в следственном комитете рассказали о расследовании происшествия в Темрюке, в котором пострадали люди
Напомним, ночью 9 сентября на улице Чернышевского в Темрюке обрушился балкон квартиры на третьем этаже. По данным администрации района, пострадали 7-летняя девочка и 29-летний мужчина. Для ликвидации последствий привлекли 19 сотрудников МЧС. Уточнялось, что дом был построен в 1964 году и что он находится на самоуправлении жильцов.
17 ноября в СК Кубани сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Также, по обновленным данным, из-за обрушения пострадали три человека, а не два.
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По информации следствия, 37-летний мужчина находился с дочерью и 21-летним знакомым на балконе. Когда балкон обрушился, девочка и 21-летний мужчина упали с высоты третьего этажа. В результате ребенок получил тяжкие телесные повреждения, один из мужчин сломал руку, другой — ногу, уточнили в пресс-службе прокуратуры Кубани. Сейчас жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает.
В следкоме установили, что причина обрушения связана с ненадлежащим состоянием конструкции металлического ограждения балкона и балконной плиты. Это произошло из-за того, что услуги по содержанию и текущему ремонту имущества дома не отвечали требованиям безопасности, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю. Расследование продолжается.
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