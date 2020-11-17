В Темрюке завели дело после обрушения балкона, на котором упали ребенок и мужчина

17 ноября в следственном комитете рассказали о расследовании происшествия в Темрюке, в котором пострадали люди

Напомним, ночью 9 сентября на улице Чернышевского в Темрюке обрушился балкон квартиры на третьем этаже. По данным администрации района, пострадали 7-летняя девочка и 29-летний мужчина. Для ликвидации последствий привлекли 19 сотрудников МЧС. Уточнялось, что дом был построен в 1964 году и что он находится на самоуправлении жильцов.

17 ноября в СК Кубани сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Также, по обновленным данным, из-за обрушения пострадали три человека, а не два.