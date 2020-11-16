В Геленджике спустя три года снова заработал главный фонтан

В Геленджике 16 ноября запустили светомузыкальный фонтан, который сломался три года назад

Светомузыкальный фонтан на Лермонтовском бульваре не работал около трех лет из-за испорченного механизма, который позволял синхронизировать музыку со светом и движением струй. Вечером 16 ноября состоялся первый запуск фонтана в полную рабочую силу. Он будет работать, пока позволит погода.

Фонтан привели в порядок за счет средств курортного сбора: заменили практически все оборудование, отремонтировали шкафы управления, установили новое программное обеспечение и новые контроллеры. Также починили насосы, светильники и водяные пушки. Стоимость работ составила 3,7 млн рублей.

В пресс-службе администрации Геленджика объяснили, что для воспроизведения красочного шоу, в фонтане предусмотрена система из 60 светильников, 30 клапанов, 9 насосов, 2 отдельных контроллеров, мощного воздушного компрессора и датчика ветра. Струи воды выпускают более 100 форсунок, которые формируют различные узоры.

Напомним, светомузыкальный фонтан в Геленджике появился в ноябре 2012 года, на его сооружение ушло 80 тонн гранита из Китая. Сначала он играл 5 композиций разных жанров, а в 2014 году их число увеличилось до 10.