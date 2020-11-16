Курорт «Роза Хутор» направил на переработку первую партию батареек

Курорт «Роза Хутор» передал «Мегаполисресурсу» 2 центнера отработанных батареек

Сейчас на курорте работают около 200 бизнесов, включая отели, рестораны, магазины. Гостиничные номера оборудованы телевизорами и кондиционерами с пультами дистанционного управления. Также батарейки есть в рациях персонала и бытовых электроприборах гостей. Так на курорте ежегодно образуется значительный объем отработанных бытовых батареек — они отнесены к отходам II класса опасности. «Это наш первый опыт, и мы очень рады тому, что образующиеся на курорте отработанные батарейки, наряду с картонной и пластиковой упаковкой и с менее ликвидными отходами стеклянной тары, нашли свой путь к переработчику», — сказал директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

Он отметил, что в сочинском горном кластере, где все более популярен активный туризм, еще одним заметным источником отработанных батареек стали налобные фонари, которые путешественники берут в походы с ночевкой. «Первую партию мы сформировали за прошедшие зимний и летний туристские сезоны. Мы выстроили сложную логистику накопления батареек, подключив работающие здесь предприятия, выдав каждому специальные контейнеры. Мы заключили договор с переработчиком и теперь отправляем первую партию в Челябинск, где расположена его производственная линия. Мы ждем данные о полезном вторсырье, которое будет извлечено из наших батареек», — рассказал Колосов.

Как раздельный сбор мусора экономит миллионы: Курорт «Роза Хутор» делится опытом

Отработанные батарейки в общем объеме отходов отнюдь не мелочь. Эти отходы классифицируются как высокоопасные, их транспортировка и обработка требуют специальной лицензии. Это связано с тем, что батарейки — это, по сути, миниатюрные химические лаборатории, и находящиеся в них вещества опасны для природы. «Роза Хутор» высоко поднимает уровень ответственности в сфере обращения с отходами для всей индустрии гостеприимства. Мы представляем, сколько усилий ушло на формирование первой партии батареек, и рады подставить плечо. На нашем производстве батарейки будут рассортированы и разобраны. Мы извлечем металлы и их соединения, а также графит. Батарейки для нас не просто требующие особой осторожности отходы, но высококонцентрированная, а поэтому очень богатая руда, которую можно распустить на полезные компоненты примерно на 95%. Надеемся, что пример курорта мотивирует другие бизнесы к ответственному обращению с такими отходами», — отметил директор ГК «Мегаполисресурс» Владимир Мацюк.

Проблема с утилизацией мусора в РФ: Куда сообщать о нарушениях и на что чаще всего жалуются россияне?