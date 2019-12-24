В Адыгее назвали победителей конкурса новогодней игрушки в этностиле

Адыгея

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В Адыгее в конце декабря подвели итоги детского конкурса «Новогодняя игрушка в этническом стиле»

Из 93 игрушек выбрали 10 победителей. Среди них — игрушки с использованием символов, адыгского орнамента, а также в виде национальных инструментов.

Эти игрушки с указанием авторов будут висеть на главной елке Адыгеи, установленной в республиканской филармонии, а победители конкурса получили билеты на елку главы Адыгеи, сообщили порталу Юга.ру в министерстве культуры региона.

Конкурс проводится второй год подряд, его автором стала Фатима Теучеж. В этом году организатором конкурса выступила Ассоциация мастеров народных художественных промыслов и ремесел Адыгеи при поддержке республиканского министерства культуры.

Все работы участников конкурса сохранят для будущего музея Ассоциации «Промыслы и ремесла Адыгеи».

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