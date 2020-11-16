Мероприятие пройдет 25 ноября в 12:00 по московскому времени. Участие бесплатное, требуется регистрация по ссылке. Количество мест ограничено. Преподавателем выступит эксперт по точным действиям в продажах и развитии бизнеса Владимир Ефремов.

На мастер-классе планируется обсудить технологию, позволяющую рассмотреть свой бизнес в причинно-следственных связях и увидеть ключевые элементы, влияющие на прибыль. Также Ефремов намерен разобрать с участниками варианты мер по увеличению прибыли.