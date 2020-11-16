УРАЛСИБ анонсировал мастер-класс о действиях бизнеса в период нестабильности

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Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает на онлайн мастер-класс «Точные действия бизнеса в период нестабильности»

Мероприятие пройдет 25 ноября в 12:00 по московскому времени. Участие бесплатное, требуется регистрация по ссылке. Количество мест ограничено. Преподавателем выступит эксперт по точным действиям в продажах и развитии бизнеса Владимир Ефремов.

На мастер-классе планируется обсудить технологию, позволяющую рассмотреть свой бизнес в причинно-следственных связях и увидеть ключевые элементы, влияющие на прибыль. Также Ефремов намерен разобрать с участниками варианты мер по увеличению прибыли.

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Мастер-класс представляет собой прямой эфир с полезным контентом, разбором кейсов и ответами на вопросы слушателей. Ссылка на трансляцию будет направлена на e-mail после регистрации.

Университет бизнеса УРАЛСИБ предлагает начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей — профессиональные коучи и успешные бизнесмены. Записи прошедших вебинаров можно посмотреть на сайте банка

Как сообщали Юга.ру, по акции «Развивай свой бизнес вместе с Банком УРАЛСИБ» пять победителей получили призы в размере 200 тыс. рублей.

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