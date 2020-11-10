В Сочи ищут водителя иномарки, который сбил 15-летнего подростка и скрылся с места ДТП

В Адлерском районе Сочи водитель сбил 15-летнего юношу и уехал с места аварии, его разыскивает полиция

ДТП произошло 9 ноября в 12:30 на улице Петрозаводской. По предварительным данным водитель иномарки (его личность сейчас устанавливается) сбил ребенка, который шел по обочине дороги навстречу автомобилям.

«Водитель покинул место аварии и не оказал помощь пострадавшему, — сообщил порталу Юга.ру старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев. — Сейчас виновника столкновения разыскивает полиция».

Кривоконев уточнил, что предположительно подростка сбил Chevrolet Rezzo. Несовершеннолетний пешеход получил ушибы и ссадины. Ему оказали амбулаторную медицинская помощь.

Всех, кому что-либо известно об этом инциденте, просят сообщить в дежурную часть ПДПС ГИБДД УВД по Сочи по телефонам: 8 (862) 268-00-03 или 02.