В Сочи ищут водителя иномарки, который сбил 15-летнего подростка и скрылся с места ДТП

Краснодарский край

Распечатать

В Адлерском районе Сочи водитель сбил 15-летнего юношу и уехал с места аварии, его разыскивает полиция

ДТП произошло 9 ноября в 12:30 на улице Петрозаводской. По предварительным данным водитель иномарки (его личность сейчас устанавливается) сбил ребенка, который шел по обочине дороги навстречу автомобилям.

«Водитель покинул место аварии и не оказал помощь пострадавшему, — сообщил порталу Юга.ру старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев. — Сейчас виновника столкновения разыскивает полиция».

Кривоконев уточнил, что предположительно подростка сбил Chevrolet Rezzo. Несовершеннолетний пешеход получил ушибы и ссадины. Ему оказали амбулаторную медицинская помощь.

Всех, кому что-либо известно об этом инциденте, просят сообщить в дежурную часть ПДПС ГИБДД УВД по Сочи по телефонам: 8 (862) 268-00-03 или 02.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре в сентябре полицейский насмерть сбил подростка на пешеходном переходе и скрылся.

Дети ДТП Сочи

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Читайте также

Новости

В Сочи ищут водителя иномарки, который сбил 15-летнего подростка и скрылся с места ДТП
Такси Uber, «Ситимобил» и «Яндекс» столкнулись на улице Краснодара
В Краснодаре завели уголовное дело на студента, который душил девушку за то, что она задела его плечом
В Краснодаре нашли 2 несанкционированные свалки
В Краснодаре оштрафуют заведения на 1,2 млн рублей за нарушение режима повышенной готовности
«Зенит» пожаловался на судейство в матче с «Краснодаром»

Лента новостей

Статьи

Один не умеет читать, другой говорит на пяти языках

Чего вы не знали о пилотах «Формулы-1»

Статьи

Стамбульский синдром

Город контрастов, правила путешествий и новая реальность

Статьи Партнерский

«Мир таков, что надо учиться постоянно»

Интервью с руководителем проекта «Умный Краснодар» Серафимой Чичевой

Реклама на портале