В Сочи ищут водителя иномарки, который сбил 15-летнего подростка и скрылся с места ДТП
В Адлерском районе Сочи водитель сбил 15-летнего юношу и уехал с места аварии, его разыскивает полиция
ДТП произошло 9 ноября в 12:30 на улице Петрозаводской. По предварительным данным водитель иномарки (его личность сейчас устанавливается) сбил ребенка, который шел по обочине дороги навстречу автомобилям.
«Водитель покинул место аварии и не оказал помощь пострадавшему, — сообщил порталу Юга.ру старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев. — Сейчас виновника столкновения разыскивает полиция».
Кривоконев уточнил, что предположительно подростка сбил Chevrolet Rezzo. Несовершеннолетний пешеход получил ушибы и ссадины. Ему оказали амбулаторную медицинская помощь.
Всех, кому что-либо известно об этом инциденте, просят сообщить в дежурную часть ПДПС ГИБДД УВД по Сочи по телефонам: 8 (862) 268-00-03 или 02.
Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре в сентябре полицейский насмерть сбил подростка на пешеходном переходе и скрылся.
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