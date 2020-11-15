«Локомотив-Кубань» в овертайме уступил «Автодору»

Краснодарский край, Вся Россия

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Баскетбольные клубы «Локомотив-Кубань» и «Автодор» 15 ноября встретились в Саратове в рамках Единой лиги ВТБ

Матч регулярного чемпионата лиги ВТБ перешел в овертайм, после того как центровой хозяев Дрю Гордон на последних секундах основного времени забил трехочковый и сравнял счет — 81:81 (18:16, 20:24, 23:24, 20:17). Итог овертайма — 8:4 в пользу «Автодора», финальные цифры на табло — 89:85.

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Больше всего очков в составе «Локо» набрал Уилл Каммингс — 29. Самым эффективным игроком у красно-зеленых стал Алан Уильямс, на счету которого 17 очков, 13 подборов и 3 блок-шота. У саратовцев лидером оказался Дрю Гордон, который принес своей команде 27 очков и сделал 14 подборов.

По итогам этой игры «Локомотив» прервал четырехматчевую победную серию в лиге ВТБ и потерпел второе поражение подряд — 11 ноября «железнодорожники» на своем паркете уступили итальянскому «Виртусу» в рамках Еврокубка.

Следующий матч команда Евгения Пашутина проведет 18 ноября в Краснодаре, соперником станет литовский «Леткабелис».

Баскетбол Единая лига ВТБ ПБК «Локомотив-Кубань»

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