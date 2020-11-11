«Локо» второй раз уступил «Виртусу» в матче Еврокубка
Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 11 ноября дома встретился с итальянским «Виртусом»
Очередная евокубковая игра сезона-2020/21 прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 83:89 (22:27, 22:22, 24:16, 15:24).
Больше всего очков у «Локо» на счету Кевина Харви (21), Алан Уилльямс и Джордан Кроуфорд набрали по 15 очков. У «Виртуса» лидером стал Милош Теодосич с 29 очками.
Напомним, в начале октября «Локо» играл с «Виртусом» в Болонье и также уступил с небольшим отрывом. Следующий матч «Локомотив-Кубань» проведет 15 ноября в гостях против саратовского «Автодора» в рамках Единой лиги ВТБ.
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