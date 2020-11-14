На Кубани число ковидных случаев смерти достигло 500

К 14 ноября в Краснодарском крае умер 501 человек с COVID-19

Как писали Юга.ру, за последние сутки на Кубани зафиксировали 156 новых случаев инфицирования. За сутки выздоровели 59 человек, еще пять человек медикам не удалось спасти.

В краевом оперштабе рассказали подробнее об этих случаях. 72-летняя жительница Кропоткина поступила в Тихорецкую ЦРБ с двусторонней полисегментарной пневмонией и положительным результатом на COVID-19. У нее были также ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность, гипертония и сахарный диабет.

67-летнего жителя Выселковского района направили в Усть-Лабинскую ЦРБ. Его госпитализировали с двусторонней пневмонией и подключили к аппарату ИВЛ. Тест на COVID-19 был положительным. У мужчины также была гипертония.

Гипертонией страдала и 71-летняя жительница Новокубанского района . С коронавирусом ее положили в Лабинскую ЦРБ. Томография выявила двустороннюю полисегментарную пневмонию. У больной был также сахарный диабет.

79-летняя жительница Сочи поступила в городскую больницу № 3. Ее госпитализировали с двусторонней пневмонией и с подтвержденной инфекцией. Женщина имела ишемическую болезнь сердца, гипертонию, хроническую сердечную недостаточность и артеросклероз.