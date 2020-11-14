На Кубани число ковидных случаев смерти достигло 500
К 14 ноября в Краснодарском крае умер 501 человек с COVID-19
Как писали Юга.ру, за последние сутки на Кубани зафиксировали 156 новых случаев инфицирования. За сутки выздоровели 59 человек, еще пять человек медикам не удалось спасти.
В краевом оперштабе рассказали подробнее об этих случаях. 72-летняя жительница Кропоткина поступила в Тихорецкую ЦРБ с двусторонней полисегментарной пневмонией и положительным результатом на COVID-19. У нее были также ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность, гипертония и сахарный диабет.
67-летнего жителя Выселковского района направили в Усть-Лабинскую ЦРБ. Его госпитализировали с двусторонней пневмонией и подключили к аппарату ИВЛ. Тест на COVID-19 был положительным. У мужчины также была гипертония.
Гипертонией страдала и 71-летняя жительница Новокубанского района. С коронавирусом ее положили в Лабинскую ЦРБ. Томография выявила двустороннюю полисегментарную пневмонию. У больной был также сахарный диабет.
79-летняя жительница Сочи поступила в городскую больницу № 3. Ее госпитализировали с двусторонней пневмонией и с подтвержденной инфекцией. Женщина имела ишемическую болезнь сердца, гипертонию, хроническую сердечную недостаточность и артеросклероз.
71-летний мужчина с ковидом находился в Крымской ЦРБ. Его подключили к аппарату ИВЛ. У пациента была ишемическая болезнь сердца, гипертония, хроническая сердечная недостаточность.
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