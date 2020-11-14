Еще 156 случаев заражения коронавирусом подтвердили на Кубани

Краснодарский край

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К 14 ноября в Краснодарском крае выявили 19 тыс. 390 человек с COVID-19

По данным федерального оперштаба, в России за все время наблюдения выявили 1 млн 903 тыс. 253 случая (+22 тыс. 702 за последние сутки). Выздоровели 1 млн 425 тыс. 529 человек (+18 тыс. 626). Было 32 тыс. 834 летальных исхода (+391), пишет RT.

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В Краснодарском крае за последние сутки зарегистрировали 156 случаев инфицирования. Всего с начала пандемии коронавирус подтвердили у 19 тыс. 390 человек. Выздоровели 12 тыс. 387 кубанцев (+59 за последние сутки), скончался 501 пациент (+5).

14 ноября краевой оперштаб опубликовал распределение новых случаев по районам:

  • 37 — в Краснодаре;
  • 21 — в Белореченском районе;
  • 9 — в Анапе;
  • 8 — в Северском районе;
  • по 7 — в Новороссийске и Выселковском районе;
  • по 6 — в Абинском, Курганинском и Темрюкском районах;
  • 5 — в Туапсинском районе;
  • по 4 — в Крыловском и Тихорецком районах;
  • по 3 — в Сочи и Горячем Ключе, Апшеронском, Красноармейском, Отрадненском и Крымском районах;
  • по 2 — в Армавире, Лабинском, Славянском, Тимашевском и Новокубанском районах;
  • по 1 — в Геленджике, Калининском, Каневском, Приморско-Ахтарском, Успенском, Новопокровском, Павловском и Белоглинском районах.

В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 48 пациентов, еще четверо — на ЭКМО.

Анапа Белореченский район Коронавирус Краснодар

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