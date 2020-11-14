В Новороссийске молодая пара пять часов не могла найти путь из леса при температуре 6 °C

Краснодарский край

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Ночью 14 ноября спасателям Новороссийска поступил вызов о том, что в лесу заблудились люди

Спасатели МБУ ПАСС «Служба спасения» Новороссийска получили сообщение о том, что этой ночью в Цемесской роще пошла гулять молодая пара и заблудилась. Специалисты начали поисково-спасательную операцию. Они обнаружили пару и вывели ее из рощи.

По словам начальника службы Алексея Одерова в инстаграме, люди не могли найти выход из леса на протяжении пяти часов:

«Молодые люди были трезвы и блуждали по роще около пяти часов. Не гуляйте по ночам в незнакомых местах!»

Отметим, что в ночь на 14 ноября температура на Черноморском побережье опустилась до 3-8 °C. По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Новороссийске вечером и ночью было 6 °C.

Новороссийск

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