В выходные на Кубани будет слабый дождь и до 17 °C
14 и 15 ноября синоптики ожидают в Краснодарском крае облачную и достаточно теплую погоду
По данным кубанского гидрометцентра, утром 13 ноября местами в крае прогнозируют туман. Днем ожидается 7-12 °C, на Черноморском побережье — 10-15 °C. Будет небольшая облачность, без дождей. Ветер 6-11 м/с, с порывами 12-14 м/с.
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На выходных в ночные часы прогнозируют -4...+1 °C, днем воздух прогреется до 8-13 °C. На побережье будет теплее: ночью столбики термометров покажут 3-8 °C, в дневное время — 12-17 °C. 14 ноября осадков не ожидается, а 15 ноября местами возможен слабый дождь. Ветер 5-10 м/с, в воскресенье на прибрежных курортах он станет несколько сильнее, с порывами до 12-17 м/с.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре 14 и 15 ноября будет пасмурная, но сухая погода и штиль — скорость ветра составит 1-2 м/с. Ночные температуры — -1...+1 °С, днем воздух прогреется до 10 °С.
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