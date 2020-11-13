В выходные на Кубани будет слабый дождь и до 17 °C

14 и 15 ноября синоптики ожидают в Краснодарском крае облачную и достаточно теплую погоду

По данным кубанского гидрометцентра, утром 13 ноября местами в крае прогнозируют туман. Днем ожидается 7-12 °C, на Черноморском побережье — 10-15 °C. Будет небольшая облачность, без дождей. Ветер 6-11 м/с, с порывами 12-14 м/с.

На выходных в ночные часы прогнозируют -4...+1 °C, днем воздух прогреется до 8-13 °C. На побережье будет теплее: ночью столбики термометров покажут 3-8 °C, в дневное время — 12-17 °C. 14 ноября осадков не ожидается, а 15 ноября местами возможен слабый дождь. Ветер 5-10 м/с, в воскресенье на прибрежных курортах он станет несколько сильнее, с порывами до 12-17 м/с.