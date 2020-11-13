В выходные на Кубани будет слабый дождь и до 17 °C

Краснодарский край

Распечатать

14 и 15 ноября синоптики ожидают в Краснодарском крае облачную и достаточно теплую погоду

По данным кубанского гидрометцентра, утром 13 ноября местами в крае прогнозируют туман. Днем ожидается 7-12 °C, на Черноморском побережье — 10-15 °C. Будет небольшая облачность, без дождей. Ветер 6-11 м/с, с порывами 12-14 м/с.

Читайте также:

На выходных в ночные часы прогнозируют -4...+1 °C, днем воздух прогреется до 8-13 °C. На побережье будет теплее: ночью столбики термометров покажут 3-8 °C, в дневное время — 12-17 °C. 14 ноября осадков не ожидается, а 15 ноября местами возможен слабый дождь. Ветер 5-10 м/с, в воскресенье на прибрежных курортах он станет несколько сильнее, с порывами до 12-17 м/с.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре 14 и 15 ноября будет пасмурная, но сухая погода и штиль — скорость ветра составит 1-2 м/с. Ночные температуры — -1...+1 °С, днем воздух прогреется до 10 °С.

Погода

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Читайте также

Новости

Под Краснодаром сгорел грузовик
Мэрия Краснодара: загруженность дорог в городе превышает норму в 2,5 раза
На Кубани двое мужчин захотели познакомиться с девушкой на остановке и похитили ее, угрожая пистолетом
В выходные на Кубани будет слабый дождь и до 17 °C
В Краснодаре автобус № 101А начнет ходить по новому маршруту
Обманутые дольщики из Краснодара приехали в Сочи в один день с Путиным, чтобы привлечь его внимание

Лента новостей

Статьи

Борьба за инсулин

Жители Кубани с сахарным диабетом рассказали, как добиваются необходимых лекарств

Статьи

Полковничьи водопады

Убегаем от реальности за красивыми фотографиями

Статьи Партнерский

Зеленое место

Территории Геленджика стали частью природного парка «Маркотх»

Реклама на портале