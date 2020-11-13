В центре Краснодара троллейбусы изменят маршруты из-за ремонта коллектора

Шесть троллейбусных маршрутов, которые пролегают через центр Краснодара, с середины ноября временно изменят пути следования

Напомним, с 15 ноября в Краснодаре на два месяца закроют проезд для машин на участке улицы Октябрьской и введут реверсивное движение для общественного транспорта. К середине января на отрезке от улиц Мира до Ленина специалисты заменят старые железобетонные трубы на новые пластиковые длиной 340 метров.

В пресс-службе администрации Краснодара 13 ноября заявили, что из-за работ на улице Октябрьской вечером 14 ноября троллейбусы № 2, 4, 6, 8, 10 и 12 будут курсировать по временному маршруту. Кроме того, с 15 ноября 2020 года по 15 января 2021 года троллейбусный маршрут № 10 будет ездить по сокращенному маршруту «Кинотеатр «Аврора» — улица Тургенева — ЦКР».

Троллейбус № 2 «Ж/д вокзал «Краснодар-1» — МЦ «Красная площадь»

Отправления последних рейсов по маршруту:

от МЦ «Красная площадь» — в 20:34;

от ж/д вокзала — в 21:18.

После 21:20 троллейбусы от «Красной площади» поедут до Колхозного рынка и обратно.

Троллейбус № 4 «Ж/д вокзал «Краснодар-1» — улица Круговая»

Отправления последних рейсов по маршруту:

от улицы Круговой — в 21:08;

от ж/д вокзала — в 21:46.

После 21:20 троллейбусы от улицы Круговой поедут до ЦКР.

Троллейбус № 6 «Ж/д вокзал «Краснодар-1» — Бальнеолечебница»

Отправления последних рейсов по маршруту:

от Бальнеолечебницы — в 21:04;

от ж/д вокзала — в 21:36.

После 21:20 троллейбусы от Бальнеолечебницы поедут до остановки «ЦКР» и обратно.

Троллейбус № 8 «Ж/д вокзал «Краснодар-I» — Юбилейный микрорайон»

Отправления последних рейсов по маршруту:

от улицы Думенко — в 20:48;

от ж/д вокзала: 21:26.

После 21:00 троллейбусы от улицы Думенко поедут в депо № 1.

Троллейбус № 10 «Автовокзал «Южный» — кинотеатр «Аврора»

Отправления последних рейсов по маршруту:

от «Авроры » — в 20:57;

— в 20:57; от автовокзала — в 21:43.

После 21:00 троллейбусы от кинотеатра «Аврора» поедут до остановки «ЦКР», после чего — в депо № 1.

Троллейбус № 12 «Стадион «Кубань» — улица Благоева»

Отправления последних рейсов по маршруту:

от стадиона «Кубань » — в 21:36;

— в 21:36; от улицы Благоева — в 21:02.

После 21:20 троллейбусы от улицы Благоева поедут до остановки ж/д вокзала и обратно.