В Краснодаре на два месяца закроют проезд для машин на улице Октябрьской и введут реверсивное движение для общественного транспорта

В Краснодаре на улице Октябрьской с 15 ноября изменится движение транспорта из-за модернизации участка коллектора

С 15 ноября 2020 по 15 января 2021 года на улице Октябрьской на отрезке от Мира до Ленина заменят старые железобетонные трубы на новые пластиковые длиной 340 метров. Их срок эксплуатации — минимум 50 лет. По словам директора по производству ООО «Краснодар Водоканал» Станислава Гераськова, работы проведут с применением современных технологий, в том числе методом горизонтально направленного бурения, чтобы не пострадал городской ландшафт и зеленые зоны. Также специалисты построят десять новых технологических колодцев.

Гераськов подчеркнул, что работы на действующем коллекторе пройдут без ограничения услуг водоотведения у местных жителей.

По Октябрьской проходит коллектор диаметром 600 мм, который обеспечивает водоотведение центральной части города. Его общая протяженность — 1,2 тыс. метров, объяснили в пресс-службе администрации Краснодара.

Из-за ремонтных работ автомобилистам на два месяца запретят ездить по улице Октябрьской от Мира до Ленина. Там разместят дорожные ограждения и предупреждающие знаки. Также Октябрьскую нельзя будет пересечь по улице Орджоникидзе. Водителям предложили объезжать ремонтируемый участок по Рашпилевской и Кирова.

На участке улицы Октябрьской от Мира до Ленина во время ремонта смогут проезжать только троллейбусы и автобусы, а для другого общественного транспорта организуют реверсивное движение — машины будут поочередно пропускать в обоих направлениях по крайней правой полосе Октябрьской. Из-за реверса изменится и режим работы светофоров. «Для регулирования движения общественного транспорта на этом участке будет установлено дополнительное оборудование. Новый контроллер, который оборудуют на улице Орджоникидзе, будет управлять двумя светофорами сразу и работать как единый механизм», — рассказал начальник отдела организации дорожного движения департамента транспорта и дорожного хозяйства Сергей Камынин.

Как организуют движение общественного транспорта

Реверс введут для троллейбусов № 2, 4, 6, 8, 12, 15 и для автобусов № 9 и № 2Е. Троллейбус № 10 будет доезжать только до остановки «Центральный колхозный рынок».

Автобусы, которые едут на автовокзал «Южный» и на Ставропольскую, — № 1, 3, 5, 21, 22, 26, 28, 37 и 39 — пустят в объезд по улицам Ленина, Кирова и Мира. Автобусы № 1, 3, 5, 20, 21, 22, 26, 28 и 39, которые едут в сторону улицы Северной, будут объезжать участок по Мира, Красноармейской и Ленина.