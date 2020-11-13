Газовики Краснодара напомнили о том, что договоры на поставку газа оформляются бесплатно

Также компания сообщила, что Правила поставки газа (постановление Правительства РФ от 21 июля 2008 года №549) требуют экономии времени и снятия нагрузки с граждан по сбору документов. Поэтому для заключения договора на поставку газа, компания решила, что при смене собственника жилого помещения с газом (продажа, дарение, наследование), переоформление договоров поставки газа проводится в упрощенном порядке. Абоненту нужно предоставить к заявлению только:

Такой упрощенный порядок переоформления договоров возможен при наличии у прежнего собственника оформленного договора на поставку газа с ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» и отсутствии задолженности.

При наличии всех требуемых документов переоформление договора поставки газа производится не более чем за 20 минут в присутствии абонента. Подробности можно узнать на сайте www.мргкраснодар.рф.

Администрация компании убедительно просит всех абонентов, столкнувшихся с попытками оказать «услугу» оформления договора газоснабжения за деньги, незамедлительно сообщать об этом в ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» по телефону доверия 88612620474.