На Кубани двое мужчин захотели познакомиться с девушкой на остановке и похитили ее, угрожая пистолетом

Днем 10 ноября 2020 года в Динском районе 39-летний и 26-летний мужчины ехали на BMW в сторону Ростовской области. На одной из остановок в станице Пластуновской они заметили 19-летнюю местную жительницу и решили с ней познакомиться. Мужчины предложили ей сесть в машину, но получили отказ. После этого злоумышленники договорились похитить девушку, и 39-летний сообщник начал угрожать ей травматическим пистолетом.

От местной жительницы потребовали сесть на заднее сиденье. Испугавшись за свою жизнь, девушка выполнила требование. Однако с помощью телефона ей удалось сообщить родственникам о происходящем. Они обратились в полицию. В тот момент, когда злоумышленники доехали с ней до Сальска Ростовской области, а это около 300 км от станицы, их остановили и задержали полицейские. Девушку освободили, ей ничего не угрожает.

На двух приезжих мужчин завели уголовное дело по п. «а, в, г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (Похищение группой лиц по предварительному сговору с применением оружия). С подозреваемыми работает следователь, в ближайшее время в суд направят ходатайство о заключении под стражу, сообщили 12 ноября в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.