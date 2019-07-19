В Динском районе двое парней похитили и заперли 17-летнюю девушку
Следственные органы возбудили уголовное дело после похищения 17-летней девушки в Динском районе Краснодарского края
Инцидент произошел в ночь на 19 июля в станице Старомышастовской.
«По предварительным данным, 18-летний молодой человек решил похитить несовершеннолетнюю знакомую, для чего привлек 22-летнего местного жителя, который также знал девушку. Они прибыли к дому девушки на улице Кооперативной и, выманив ее из дома, силой поместили в автомобиль и увезли в один из домов в хуторе Карла Маркса, где стали удерживать против воли», — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.
Девушке удалось позвонить матери, которая в тот момент находилась на ночном дежурстве, и рассказать о произошедшем. Женщина обратилась в правоохранительные органы.
Следователи и полиция начали поиски похитителей, был введен план «Перехват».
«Местонахождение злоумышленников было установлено, и они были задержаны в станице Новотитаровской, когда перевозили потерпевшую», — добавили в СКР.
Девушку освободили, ее жизни и здоровью ничто не угрожает.
На парней завели уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (Похищение человека).
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