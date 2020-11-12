СберЛогистика предложила бизнесменам отправлять посылки за 1 рубль

Она заключается в том, что все новые корпоративные клиенты СберЛогистики смогут отправить 10 посылок по уникальному промо-тарифу за 1 рубль. Для участия в акции надо зарегистрироваться в личном кабинете сайта СберЛогистики во время Зеленой недели — она началась 11-го и продлится до 17 ноября. Для корпоративных клиентов СберБанка предусмотрена регистрация через СберБизнес ID. Отправлять посылки, деловую корреспонденцию и заказы клиентам участники акции могут до 31 мая 2021 года с помощью СберКурьера (доставка от двери до двери) или СберПосылки (доставка до пункта выдачи или постамата). До 31 декабря 2020 года курьерский сбор отправлений для корпоративных клиентов СберЛогистики бесплатен.

«В рамках «Зеленой недели» мы запустили специальное предложение для корпоративных клиентов по продукту СберКурьер и СберПосылка. Это отличная возможность для бизнеса протестировать наши продукты по всей стране. Сегодня СберЛогистика располагает собственными курьерскими службами и распределительными центрами в 82 областных центрах РФ. География сервиса охватывает 26 тыс. населенных пунктов, включая выдачу посылок и постаматы в отделениях СберБанка, где уже сегодня открыто более 4 тыс. точек нашей сети», — сказала заместитель гендиректора СберЛогистики Мария Зайцева.

Как сообщали Юга.ру, 24 сентября на СберКонф компания представила новые бренды сервисов для частных и корпоративных клиентов. Представленный зонтичный бренд экосистемы Сбер ранее был успешно применен в таких сервисах, как СберМаркет, СберКлауд, СберАвто, СберЗдоровье, СберЛогистика, СберФуд и СберКот. Позже топ-менеджер пояснил, что название Сбер выбирала не компания, а пользователи, которые уже давно называют банк именно так.