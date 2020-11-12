Сбер рассказал об акциях Зеленого дня, который пройдет онлайн

9 ноября Сбер провел онлайн-конференцию, посвященную Зеленому дню

В мероприятии участвовал первый заместитель председателя правления Лев Хасис. Также с докладами выступили управляющий директор «Эльдорадо» Сергей Ли, вице-президент по маркетингу «Макдональдс» в РФ Дарья Назаркина, основатель и гендиректор СберЕАптеки Антон Буздалин, гендиректор СберМаркета Асан Курмангужин. Комментируя объединение разных сервисов под брендом Сбер, Хасис пояснил, что не компания выбирала это название, а пользователи, которые уже давно называют банк именно так. Для частных клиентов «Зеленый день» состоится 11-12 ноября, для корпоративных — 11-17 ноября. Подробнее об акции можно узнать на сайте компании. www.sber.ru/179/ Сбербанк проводит Зеленый день в третий раз, приурочивая его к дню рождения компании. В 2020 году ей исполняется 179 лет. В 2019 году «Зеленый день» привлек рекордное за историю банка число кредитных заявок — 760 тыс. за два дня, а сайт акции посетило 7,1 млн человек.

В числе компаний и сервисов Сбера, подготовивших свои спецпредложения: Okko, Delivery Club, СберЗдоровье, СберМобайл, СберЕАптека, СберКорус, СберАвто, «Сетелем», СберУслуги, СберЛизинг, «Работа.ру», 2ГИС, СберЗдоровье, СберЛогистика, «Сбербанк страхование» и «Сбербанк страхование жизни». Помимо сервисов Сбера в Зеленый день эксклюзивные предложения сделают более 170 федеральных и региональных компаний и брендов из разных сферы. Так, например, Xiaomi предоставят скидку до 24% на смартфоны, «Макдональдс» — специальный сет за 99 рублей, «Детский Мир» — дополнительную скидку 10-25% на популярные товары; «Эльдорадо» — скидку до 30%. Из представителей бизнеса юга РФ «Зеленый день» поддержали гостиничный комплекс «Богатырь», «Курорт Красная Поляна», магазин спецодежды «БлокПост», магазин цифровой техники «Цифроград» и текстильный дом «Cleanelly». «Мы рады, что идея «Зеленого дня» понравилась жителям юга России и Северного Кавказа. Присоединяются новые партнеры, расширяется число спецпредложений, в которые теперь входят даже такие консервативные банковские продукты, как ипотека. В этом году мы проводим «Зеленый день» онлайн. Уверен, акция станет отличной возможностью получить самые востребованные товары и услуги со скидками до 70% из любого удобного места и без необходимости лишних социальных контактов. В современных реалиях это будет не только онлайн-праздником скидок, но и проводником хорошего настроения и уверенности, которые всем нам так нужны сегодня», — сказал председатель Юго-Западного Сбербанка Евгений Титов.