На Кубани сотрудники ДПС за взятку занесли в рапорт, что сбитая женщина получила травму не в ДТП, а при падении с высоты

В середине ноября в СК рассказали об уголовном деле в отношении двух бывших сотрудников ДПС

В августе 2020 года в поселке Афипском местный житель сбил пешехода. В результате ДТП пострадала женщина, ее доставили в районную больницу с травмами. Получив сообщение о произошедшем, в больницу прибыли два инспектора ДПС.

Во время опроса участников аварии сотрудники полиции выяснили, что у водителя не было прав на управление транспортным средством. Кроме того, он оставил место происшествия. По версии следствия, для личного обогащения инспекторы предложили мужчине поспособствовать уводу от уголовной ответственности, если он передаст им 10 тыс. рублей.

5 августа 2020 года полицейские получили деньги. После этого один из сотрудников ГИБДД, 48-летний инспектор, написал рапорт и указал в нем, что женщина получила травмы из-за падения с высоты.

На бывших инспекторов завели уголовное дело по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), сообщили 12 ноября в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Напомним, 11 ноября стало известно об уголовном деле в отношении двух сотрудников МЧС. Они предложили жительнице Новороссийска за взятку в 300 тыс. рублей скрыть причину пожара в доме.