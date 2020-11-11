Сотрудники МЧС предложили жительнице Новороссийска за взятку в 300 тыс. рублей скрыть причину пожара в доме
11 ноября стало известно об уголовном деле в отношении двух работников МЧС из Новороссийска
25 сентября 2020 года в жилом доме в поселке Гайдук под Новороссийском произошел пожар. По данным следствия, 39-летний старший дознаватель отдела надзорной деятельности Новороссийска ГУ МЧС России занимался проверкой по факту происшествия. Он осмотрел место, в котором произошел пожар, и сообщил дочери одной из жительниц дома, что очагом возгорания стала квартира ее матери.
Между тем старший дознаватель действовал с целью личного обогащения и заранее договорился с другим сотрудником МЧС, 25-летним дознавателем, о том, чтобы похитить средства женщины. Для этого он сказал женщине, что сможет повлиять на результаты пожаро-технической экспертизы, если получит от нее 300 тыс. рублей и передаст их эксперту.
Об этом требовании женщина сообщила в следственный комитет. 7 октября 25-летний сотрудник МЧС получил от жительницы Новороссийска 300 тыс. рублей. После этого злоумышленников задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.
Подозреваемых обвинили по ч. 3. ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество в крупном размере, совершенное группой лиц). Мужчин заключили под стражу, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю. Сейчас специалисты устанавливают имущество подозреваемых, чтобы наложить на него арест для возмещения причиненного ущерба.
Юга.ру не раз писали о разных схемах мошенничества, которые использовали жители Кубани, чтобы получить деньги. Например, в начале октября СК рассказал, что жительница Анапы представлялась племянницей губернатора и вымогала у людей взятки.
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