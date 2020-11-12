На Кубани число заболевших ковидом превысило 19 тыс. человек

Власти Кубани 12 ноября рассказали, что еще 153 человека в регионе заразились коронавирусом, в том числе 15 детей

В России коронавирус за сутки официально подтвердился у 21 тыс. 608 человек . При этом только 25,8% болели бессимптомно, уточнил RT. За весь период пандемии число случаев ковида в стране к 12 ноября достигло 1 млн 858 тыс. 568 . По данным федерального оперштаба, скончались 32 тыс. 32 инфицированных, в том числе 439 — за прошлый день . Из больниц с выздоровлением выписали 1 млн 388 тыс. 168 человек (+18 тыс. 811).

Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве (+5 тыс. 997), Санкт-Петербурге (+1 тыс. 667) и Московской области (+729).

В регионах юга России и Северного Кавказа прирост заболевших следующий: Ростовская область — 305, Крым — 220, Ставропольский край — 210, Краснодарский край — 153 , Дагестан — 99, Карачаево-Черкесия — 88, Кабардино-Балкария — 85, Адыгея — 75, Северная Осетия — 71, Ингушетия — 66, Севастополь — 55, Чечня — 47.

Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, общее число заболевших коронавирусом на Кубани превысило 19 тыс. человек. За последние сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 153 кубанцев в 25 муниципалитетах. Среди заболевших 72 женщины и 81 мужчина в возрасте до 82 лет, в том числе 15 детей, младшему из которых 3 месяца , а старшему — 16 лет.

Вот как распредились случаи ковида по муниципалитетам: в Краснодаре — 38 ;

; в Белореченском районе и Анапе — по 15;

в Северском и Абинском районах — по 12;

в Темрюкском — 11;

в Сочи — 9;

в Тихорецком районе — 6;

в Горячем Ключе — 5;

в Выселковском и Крымском районах — по 4;

в Новороссийске, Кореновском и Староминском районах — по 3;

в Приморско-Ахтарском районе и Геленджике — по 2;

в Армавире, а также Динском, Ейском, Каневском, Курганинском, Ленинградском, Тимашевском, Щербиновском и Белоглинском районах — по 1.

Всего за восемь месяцев пандемии на Кубани COVID-19 подтвердился у 19 тыс. 80 человек, в том числе у 1 тыс. 648 детей . Показатель заболеваемости равен 336,2 случая на 100 тыс. населения края. По данным регионального минздрава, 12 тыс. 265 пациентов выздоровели (+55 за сутки), а 491 пациент ковид-госпиталя скончался (+5 новых летальных случаев) . Еще 45 жителей края находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 4 — на ЭКМО.