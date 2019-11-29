В Адыгее откроют придорожные медпункты и площадку санавиации

В Теучежском районе Адыгеи для оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в горах или в ДТП будут работать придорожные медпункты и вертолетная площадка

Первый трассовый медицинский пункт откроется 2 декабря на 38-м км региональной дороги Энем — Джиджихабль вблизи от федеральной трассы М4 «Дон».

В медпункте постоянно будет дежурить бригада во главе с врачом-реаниматологом. На реанимобиле они смогут оперативно прибыть к месту происшествия и оказать скорую помощь. Для этого автомобиль оснащен аппаратом искусственной вентиляции легких, дефибриллятором и другим оборудованием, сообщили в минздраве Адыгеи.

Подобный медпункт планируется создать в горной части республики, где наблюдается большой поток автотуристов. Точные сроки открытия пока неизвестны.

Кроме того, в рамках нацпроекта в Адыгее планируют развивать санавиацию. Для этого на территории Кошехабльской центральной районной больницы построили первую вертолетную посадочную площадку. Планируется, что она заработает до конца года.