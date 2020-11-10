На Кубани за сутки умерли шесть пациентов с коронавирусом, из них трое — в Краснодаре

Оперштаб Краснодарского края 10 ноября рассказал о диагнозах пациентов ковид-госпиталей, которые скончались в регионе за последние сутки

Напомним, в Краснодарском крае за последние сутки зафиксировали 146 новых случаев коронавируса и 6 летальных исходов среди пациентов ковид-госпиталей. Как уточнили в региональном оперштабе, пациенты скончались в больницах Краснодара, Лабинского, Тихорецкого и Темрюкского районов.

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В Лабинской центральной районной больнице умерла 57-летняя жительница Армавира, которая находилась на ИВЛ. Диагнозы пациентки: коронавирусная инфекция, сахарный диабет, гипертония и хроническая сердечная недостаточность.

Второй летальный случай зафиксировали в Тихорецкой райбольнице. Там медики не смогли спасти 57-летнего жителя Кавказского района. Мужчину госпитализировали в медучреждение с положительным результатом на COVID-19 и подключили к ИВЛ. Сопутствующие диагнозы пациента: сахарный диабет, гипертония, хроническая сердечная недостаточность и ишемия.

В Темрюкской ЦРБ умерла 48-летняя местная жительница с подтвержденным коронавирусом, которая находилась на ИВЛ. Отмечается, что женщина страдала гипертонией.

Еще три пациента с коронавирусом умерли в медучреждениях Краснодара. Так, в Краевой клинической больнице № 1 в возрасте 76 лет скончался житель Усть-Лабинска. У пенсионера была двусторонняя полисегментарная пневмония и мочекаменная болезнь.

В Специализированной клинической инфекционной больнице медики не смогли спасти 83-летнего жителя Красноармейского района. Пациент поступил в ковид-госпиталь с двусторонней пневмонией, анализ на COVID-19 дал положительный результат. Сопутствующие диагнозы пенсионера: ишемия, гипертония, хроническая сердечная недостаточность и хронический бронхит.

Шестой летальный случай за сутки зарегистрировали в Краевой клинической больнице № 2. Там умерла 59-летняя жительница Красноармейского района. По данным оперштаба, пациентка также страдала ишемией, гипертонией, хронической сердечной недостаточностью, сахарным диабетом и хроническим пиелонефритом.