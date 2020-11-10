В Краснодаре руководитель управляющей компании потратил более 1 млн рублей, которые поступили от жильцов

В ноябре полиция Краснодара выявила имущественный ущерб, который директор причинил своей теплоснабжающей компании

Установлено, что 46-летний руководитель управляющей компании в Юбилейном микрорайоне Краснодара потратил деньги со счета организации на иные нужды. Эти средства поступали от жильцов и собственников нежилых помещений в качестве оплаты за поставку тепла. В результате УК причинили ущерб в размере 1 млн 150 тыс. рублей.

На директора завели уголовное дело по ч. 2 ст. 165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили 10 ноября в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Как писали Юга.ру, в июле 2019 года стало известно, что директор одной из управляющих компаний в Геленджике похитил у жильцов более 20 млн рублей.