В Краснодаре руководитель управляющей компании потратил более 1 млн рублей, которые поступили от жильцов

Краснодарский край

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В ноябре полиция Краснодара выявила имущественный ущерб, который директор причинил своей теплоснабжающей компании

Установлено, что 46-летний руководитель управляющей компании в Юбилейном микрорайоне Краснодара потратил деньги со счета организации на иные нужды. Эти средства поступали от жильцов и собственников нежилых помещений в качестве оплаты за поставку тепла. В результате УК причинили ущерб в размере 1 млн 150 тыс. рублей.

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На директора завели уголовное дело по ч. 2 ст. 165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили 10 ноября в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Как писали Юга.ру, в июле 2019 года стало известно, что директор одной из управляющих компаний в Геленджике похитил у жильцов более 20 млн рублей.

Деньги ЖКХ Краснодар

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