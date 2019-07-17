В Геленджике директор управляющей компании похитил более 20 млн рублей у жильцов
В Геленджике против директора УК «Вместе» возбудили уголовное дело за хищение более 20 млн рублей, поступивших от жильцов
Директор управляющей компании ООО УК «Вместе» похитил деньги, которые поступили от физических и юридических лиц в качестве оплаты за услуги по управлению многоквартирными домами.
Кроме того, управляющая компания не осуществляла техническое обслуживание и ремонт общедомового имущества, что подтверждается отсутствием актов выполненных работ, договоров и иных документов. Также в компании не хватает персонала.
Ущерб от действий директора организации превысил 21 млн рублей. После проверки прокуратуры против него возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба), сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре застройщика ЖК «Арс-Аврора» будут судить за хищение 500 млн рублей у дольщиков.
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