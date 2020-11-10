Минэкономразвития РФ объявило о пересмотре перечня обучающих программ в сфере бизнеса

Это планируется для создания в регионах структурированной системы обучения, которая прописана в новой редакции нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». На Кубани эту работу выполняют департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края и краевой Фонд развития бизнеса.

В результате их деятельности два года действует бесплатная «Школа молодого предпринимательства», а в проекте «Наставничество» жители могут получить советы по развитию своего дела от опытных бизнесменов и топ-менеджеров крупных компаний.