Женское дело. Как построить бизнес без стереотипов и с господдержкой

Несмотря на прошлогоднюю инициативу Минтруда РФ по сокращению списка запрещенных работ с 456 до 98, часть профессий по-прежнему остается закрытой для женщин. Таким образом, женщины лишены права получить тот опыт, который мог бы пригодиться им при построении карьеры или в начале собственного дела. При этом совершенно нелогичной выглядит возможность для женщины стать уборщицей на предприятии, где ей запрещено быть специалисткой. Женщинам по-прежнему приходится регулярно сталкиваться с трудностями в бизнесе, но теперь за помощью в открытии и развитии своего дела можно обратиться к государству. Подробности — в материале Юга.ру. Эта статья входит в серию материалов проекта «Мой бизнес».

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Новый фактор развития экономики С обретением базовых прав и возможности голосовать многие женщины немедленно отправились в бизнес — кто-то ради принципа, кто-то по зову сердца, а кто-то по необходимости. Экономика стран, в которых женщины начинали создавать свое дело, получала новую, значительную точку роста — в работу включалась существенная часть населения со своим уникальным опытом, новым видением, новаторскими идеями и подходами. Впервые этой возможностью попытались воспользоваться еще в Советском Союзе — наши женщины первыми в Европе получили избирательное право, возможность учиться и трудиться наравне с мужчинами. Молодое советское государство понимало: работающие на производстве женщины помогут восстановить экономику намного быстрее. От домашних дел и воспитания детей их не освободили, но дали длительный отпуск по беременности и родам, а также отпуск по уходу за ребенком. В 2017 году председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью ТАСС заявила, что женское предпринимательство является одним из новых факторов роста экономики РФ, и рассказала о запланированных мерах поддержки. Ранее Совфед обратился к Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства с предложением подготовить проект развития женского бизнеса в регионах.

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И это сработало: в России приняли Национальную стратегию действий в интересах женщин, в которую включили пункт «Увеличение числа женщин, являющихся учредителями или руководителями субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе социального предпринимательства, и самозанятых женщин». Поддержка женского предпринимательства стала важной государственной задачей, и в регионах начали разрабатывать собственные программы для предпринимательниц — с учетом местных законов и особенностей бизнес-среды. По данным Минэкономразвития РФ, в 2019 году из 5,8 млн малых и средних предприятий около трети возглавляли женщины. Больше всего предпринимательниц в сфере услуг, меньше — в производстве. Серьезными сдерживающими факторами женщины называют отсутствие денег на открытие дела, нехватку опыта и знаний, а также сомнения в собственных силах. «Позволь себе стать той, кем хочешь быть!» Этой фразой завершался текст приглашения к участию в первом на Кубани бизнес-форуме «В деле» для женщин, и на него откликнулись в общей сложности около 900 человек — не только предпринимательниц, но и тех, кто еще только думает о начале своего дела.

Вокруг женщин, которые строят карьеру, сложилось слишком много клише, которые давно пора оставить в прошлом Елена Пистунова, исполнительный директор Фонда развития бизнеса

Мероприятия, которые прошли в Новокубанске, Темрюке и Краснодаре, успешно справились с поставленными задачами: участницам показали доступность инструментов для старта и развития бизнеса, помогли преодолеть внутренние барьеры и вдохновили на достижение новых целей.

Спикеры рассказали, как и где можно получить господдержку, поделились знаниями о продвижении личного бренда в инстаграме, а также представили несколько успешных кейсов. Приятным бонусом стали мастер-классы от уже известных в крае предпринимательниц. Организатором форумов «В деле» выступил региональный Фонд развития бизнеса при поддержке департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.

Елена Пистунова исполнительный директор Фонда развития бизнеса

Елена Пистунова, исполнительный директор Фонда развития бизнеса Краснодарского края: — Вокруг женщин, которые строят карьеру, сложилось слишком много стереотипов, которые давно нужно оставить в прошлом. Сегодня, даже если у женщины другие приоритеты, не только карьера, реально сочетать сразу несколько социальных ролей — быть руководителем предприятия, всё успевающей и внимательной мамой, современной женщиной, человеком с активной жизненной позицией. Мы видим таких женщин среди наших предпринимательниц. Живой отклик участниц форумов показал актуальность и востребованность подобного формата, поэтому в следующем году Фонд планирует продолжить эту практику. В зависимости от объемов финансирования проекта «Мой бизнес» могут расшириться сроки и география проведения встреч, а также добавиться различные активности для получения новых знаний и опыта.

Личные истории как мотиватор В ситуациях, когда нет уверенности в собственных силах и возможностях, мощным стимулом становятся конкретные, в определенном смысле осязаемые истории успешного бизнеса. Помочь женщине преодолеть сомнения и избавиться от стереотипов сможет такая же женщина — личным примером и правильными словами поддержки. В числе историй, прозвучавших на форуме «В деле», — опыт Светланы Бабенко. Ее фирма, которая оказывает бухгалтерские услуги, создана всего полгода назад. Как рассказала 53-летняя предпринимательница, первая попытка организовать свое дело не имела успеха, потому что вмешались эмоции и мягкость характера: «Опыт, который я извлекла из неудачи, заключается в том, что нужно думать о бизнесе, а не об эмоциях. Кто-то может решить, что женщину можно обмануть, что ею можно манипулировать, поэтому одна из важнейших задач — сосредоточиться на своем деле и ни на что подобное не отвлекаться. Все эмоции нужно направить в развитие».

Малое дело с большой поддержкой: Интервью с директором Фонда развития бизнеса Еленой Пистуновой

О встрече с еще одним распространенным стереотипом рассказала 23-летняя Дарья Соловьева: «Год назад я основала спортивный бренд, и уже не раз приходилось сталкиваться с тем, что иногда мужчины не воспринимают молодую женщину в качестве предпринимателя. Считаю, что нужно твердо отстаивать свою позицию и быть нацеленной прежде всего на результат». В числе вдохновляющих историй, с которыми женщины пришли на форум, — возрождение Северского хлебозавода. Предприятие, открытое в 1978 году и выпускавшее до 20 тыс. единиц продукции в сутки, после 90-х постепенно пришло в упадок и в мае 2019 года было ликвидировано. Его выкупили инвесторы — на реновацию ушел ровно год.

Евгения Остапцова директор Северского хлебозавода

Евгения Остапцова, директор обновленного предприятия, рассказала порталу Юга.ру, что сейчас 80% работников завода — это те люди, кто работал здесь всю жизнь: «Мы ничего им не обещали, но они терпеливо ждали открытия. Пока хлебозавод еще не вышел на прежние объемы, но стремится к этому». Во время покупки завода Евгения была беременна, и, по ее словам, было сложно справляться с недоверием окружающих — в представлениях многих женщина и бизнес не складываются в единое целое.

Что говорит статистика В 2019 году Всемирный банк поделился исследованиями гендерного равенства в мире. Эксперты оценивали законодательные базы по восьми основным индикаторам, и в России этот показатель составил 73,13 балла из 100 возможных (ниже, чем у многих). Меньше всего равноправия выявили в части оплаты труда, начала карьеры и прав, связанных с вступлением в брак и его расторжением.

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Сложная специфическая проблема российских предпринимательниц — необходимость совмещать карьеру с воспитанием детей и бытом. По данным Международной организации труда, опубликованным в 2019 году, женщины тратят на домашний труд в среднем 4 часа 25 минут в день — примерно 201 неоплачиваемая рабочая смена в год. Мужчины тратят на работу по дому всего 1 час 23 минуты. Аналитики The Boston Consulting Group отмечают, что бизнес, возглавляемый женщинами, более успешен, чем мужской, — женщины не склонны к необдуманным поступкам, хорошо чувствуют меняющийся рынок и аккуратнее отдают кредиты.

Программы поддержки Чтобы мотивировать женщин открывать свой бизнес и развивать его, разработаны несколько адресных программ, в их числе — федеральная образовательная программа «Мама-предприниматель». Женщины с несовершеннолетними детьми могут пройти тренинг по основам предпринимательства и управления бизнесом. После него проходит конкурс бизнес-планов — его победительницы получают грант или пакет услуг на реализацию своей идеи.

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