В России в 2020 году умерло людей почти в полтора раза больше, чем родилось

Счетная палата России опубликовала оперативный доклад об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов. Согласно документу, в январе — августе 2020 года естественная убыль населения по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года возросла более чем на четверть и составила 346,9 тыс. человек.

В целом по стране за 9 месяцев этого года число умерших в 1,4 раза превысило число родившихся. За первое полугодие родилось 811,7 тыс. человек, это на 5,7% меньше, чем за аналогичный период 2019-го. При этом миграционный прирост во время ограничений из-за коронавируса компенсировал естественную убыль населения на 20,6%, сообщил телеканал «360».

По расчетным данным, численность постоянного населения Краснодарского края на 1 сентября 2020 года составила 5 млн 686 тыс. 400 человек, из которых 3 млн 155 тыс. человек (55,5%) — жители города и 2 млн 531,4 тыс. человек (44,5%) — сельские жители. За 9 месяцев 2020 года в регионе родилось 37 тыс. 814 детей, умерло — 48 тыс. 598 человек. Убыль населения составила 10 тыс. 748 человек, а в целом по краю за январь — август 2020-го число умерших превысило число родившихся на 28,5%.

Кроме того, число работающих россиян в 2020 году сократилось почти на 1,6 млн и составило 70,5 млн человек. Уровень безработицы в сентябре равнялся 6,3% — это максимум с 2012 года. Все в стране безработными оказались 4,3 миллиона граждан.