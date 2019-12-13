Росстат сообщил о резком сокращении населения России

Эксперты в 2019 году зафиксировали рекордную за 11 лет убыль населения России

За период с января по октябрь 2019 года естественная убыль населения страны составила 259,6 тыс. человек, сообщил 13 декабря РБК со ссылкой на данные Росстата.

Естественная убыль населения в России — превышение числа умерших над числом родившихся — стала рекордной за последние 11 лет. Выше этот показатель был последний раз в 2008 году. Тогда естественная убыль населения составила 362 тыс. человек.

Правительство признает ускоряющуюся убыль населения катастрофической, но надеется, что ситуация улучшится в 2023-2024 годах.

«Негативная тенденция, которая сейчас складывается по естественной убыли населения, начнет меняться в 2023–2024 годах», — цитирует РБК вице-премьера России Татьяну Голикову.

Главной причиной убыли население является сокращение рождаемости в стране. Рождаемость падает из-за снижения числа россиянок репродуктивного возраста.

Как писали Юга.ру, в мае 2017 года глава наблюдательного совета Института демографии Юрий Крупнов предложил Путину ввести специальный налог на малодетность, который будет распространяться на бездетных не по медицинским показателям и на семьи с одним ребенком. Чтобы решить проблему устественной убыли населения, Крупнов предложил в июне того же года сформировать концепцию демографической безопасности, а в декабре предложил создать в России Чрезвычайную демографическую комиссию.