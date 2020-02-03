Кубань вошла в рейтинг регионов с наибольшим ростом населения

Краснодарский край в рейтинге Росстата попал в список регионов с наибольшим ростом населения

По предварительной оценке численности населения, самая большая убыль населения за 2019 год — в Приволжском (110,8 тыс. человек), Сибирском (54,2 тыс.) и Дальневосточном (21,3 тыс.) округах. Наибольшая убыль населения зафиксирована в Саратовской, Омской, Кемеровский и Волгоградской областях, а также в Алтайском крае.

При этом наибольший рост населения наблюдается в Северо-Кавказском федеральном округе (62 тыс.), Центральном (61,4 тыс. чел), Южном (11,6 тыс. чел), Уральском (10,4 тыс. чел) и Северо-Западном федеральном округе (5,2 тыс.). Наибольший рост в Московской области (88 тыс.), Москве (77,2 тыс.), Тюменской области (31,8 тыс.), Краснодарском крае (29,6 тыс.) и Ленинградской области (28,5 тыс.).

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец напомним, что в 2018 году первые места по рождаемости занимали республики Чечня, Тыва, Ингушетия и Дагестан, сообщила 2 февраля «Российская газета».