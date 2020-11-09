«Сочи Парк» перешел на зимнее расписание, но аттракционы продолжат работать

В зимнем расписании главного тематического парка страны «Сочи Парка» больше нет выходных, а аттракционы будут открыты пять дней в неделю

Напомним, с конца октября и до 8 ноября в парке широко отпраздновали День рождения Бабы-яги, а после праздников гостям бесплатно раздали 16 тыс. тыкв.

С 9 ноября «Сочи Парк» перешел на зимнее расписание, которое будет отличаться от режима работы в межсезонье в прошлые годы. Прогулочными будут только два дня — понедельник и вторник. В это время в распоряжении гостей парка — восемь тематических земель, детские игровые площадки «Джунгли» и Эко-деревня. А со среды по воскресенье можно будет кататься на всех аттракционах, как и летом. То есть, парк будет работать в обычном режиме.

Можно будет посетить шоу в дельфинарии, игровые площадки «Джунгли» и Эко-деревню, прокатиться на «Чайных чашках», «Веселом пирате», «Водовороте», «Летучем корабле», «Автодороме», «Карусели сказок», на паровозе «Экспресс Улиточка», «Жар-Птице», «Ладье», «Качалках» для самых маленьких. «Змей Горыныч» будет принимать гостей с 11 по 25 ноября, а «Шаролет» — с 10 по 25 декабря, исключая прогулочные дни.

Зимние праздники в «Сочи Парке» будут отмечать с 26 декабря по 10 января. В это время будут открыты все аттракционы, кроме водных в «Морском царстве».

Для гостей отеля-замка «Богатырь», который находится на территории «Сочи Парка», вход свободный.

С 9 ноября по 25 декабря «Сочи Парк» открыт с 11:00 до 19:00, с 26 декабря — до 20:00. Подробное расписание работы парка можно найти на сайте sochipark.ru.