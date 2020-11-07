«Сочи Парк» предложил своим гостям бесплатно забрать 16 тысяч тыкв
В заключительный день празднования Дня Рождения Бабы-яги, 8 ноября, в «Сочи Парке» пройдет традиционная акция раздачи тыкв
По случаю осеннего тематического праздника для украшения территории и создания фотозон было использовано более 16 тыс. настоящих тыкв.
«8 ноября яркие оранжевые плоды разных форм и размеров могут забрать с собой все желающие», — сообщили в пресс-службе «Сочи Парка».
До окончания фестиваля «Сочи Парк» работает с 11:00 до 21:00, а с 9 ноября стартует новый режим работы без выходных: понедельник и вторник — прогулочные дни, когда аттракционы отдыхают, а со среды по воскресенье останется практически летний график, с экстремальными, семейными и детскими аттракционами.
Для гостей отеля-замка «Богатырь», который находится на территории «Сочи Парка», вход свободный.
Подробное расписание работы парка — на сайте sochipark.ru.
Как писали Юга.ру, с 23 октября по 8 ноября в «Сочи Парке» праздновали День рождения Бабы-яги. Для детей и взрослых подготовили дневную и вечернюю программы, сказки на ночь от Бабы-яги. В парке обустроили десятки фотозон и разместили тысячи настоящих тыкв.
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