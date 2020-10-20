В «Сочи Парке» отметят День рождения Бабы-яги
В «Сочи Парке» с конца октября начнут праздновать День рождения Бабы-яги
Ежегодные семейные тематические торжества продлятся с 23 октября по 8 ноября. Для детей и взрослых подготовили дневную и вечернюю программы, сказки на ночь от Бабы-яги. В парке появились десятки фотозон и тысячи настоящих тыкв. Гостей ждет специальное меню в кафе и ресторанах.
В дни праздника на улицах «Сочи Парка» можно будет встретить героев русских сказок. Одна из тематических земель станет фотозоной — это заброшенное кладбище, которое открыто только для вечерних прогулок. На аттракционах можно будет кататься до поздней ночи в компании зомби и вампиров. В конце каждого праздничного дня — большая огненная феерия.
«Сочи Парк» — первый в России тематический развлекательный парк, идея которого основана на культурном и историческом богатстве России. На площади 25 га расположены 23 современных аттракциона, отель-замок, научно-развлекательный центр, колесо обозрения, дельфинарий, минизоопарк, совариум и другие объекты.
С 23 октября по 8 ноября «Сочи Парк» будет работать с 11:00 до 21:00. Гостям в тематических костюмах скидка 10% на билет в парк. Подробнее о тематическом празднике можно узнать на сайте sochipark.ru и на странице дня рождения Бабы-яги. Гостям отеля-замка «Богатырь» вход в парк свободный.
Читайте также
Пластический хирург о том, какие операции делают краснодарцы