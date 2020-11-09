В Адыгее началась закладка саженцев крупнейшего в мире фундука

Адыгея

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В Майкопском районе рассказали о новом этапе реализации пилотного для Адыгеи проекта по выращиванию ореховых садов в промышленных масштабах

Напомним, с 2018 года в районе уже высадили 50 га фундука. В этом году площадь ореховых садов увеличится более чем в два раза. Для крестьянско-фермерских хозяйств, которые занимаются производством орехов, предусмотрена господдержка.

В администрации Майкопского района 9 ноября уточнили порталу Юга.ру, что сейчас аграрии приступили к закладке садов в районе станицы Курджипской и поселения Красная Улька. Плодоносить они начнут через три года.

Всего этой осенью планируется высадить 55 га, из них на 20 га — орех сорта «трапезунда». Его поставляют из питомника в Крыму. По словам поставщиков, Адыгея стала первым на юге страны регионом, где в промышленных масштабах началась закладка фундука «трапезунда», который считается одним из самых крупных в мире.

Масса ореха — 3–5 грамма, диаметр — до 3 см. Этот сорт популярен из-за высокой урожайности, неприхотливости в выращивании и высоких вкусовых качеств. На 6 ноября в КФХ «Добрыня» Сиротенко Н.Н. уже произвели закладку фундука «трапезунда» на площади 12 га.

Аграрии рассчитывают на рентабельность нового дела. Развитию орехового садоводства способствует стабильный спрос фундука на рынке и долгие сроки хранения ореха.

«Кроме того, Адыгея обладает подходящими для ореховодства условиями. К нам приезжали специалисты для проведения почвенного анализа. Его результаты показали, что наш район — одно из лучших мест для выращивания фундука. Об этом свидетельствуют и многочисленные дикие плантации фундука, в том числе и в горной части республики», — рассказали в управлении отраслевого развития Майкопского района.

Все сады выращиваются по интенсивной технологии, то есть на 1 га высаживается более 800 саженцев. Сейчас в горной и предгорной части Адыгеи многолетние кустарники занимают площадь 1691 га, из них интенсивные сады — 920 га, а 104 га собираются высадить в этом году.

Майкопский район Растениеводство Сельское хозяйство Экономика

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