В Адыгее началась закладка саженцев крупнейшего в мире фундука

В Майкопском районе рассказали о новом этапе реализации пилотного для Адыгеи проекта по выращиванию ореховых садов в промышленных масштабах

Напомним, с 2018 года в районе уже высадили 50 га фундука. В этом году площадь ореховых садов увеличится более чем в два раза. Для крестьянско-фермерских хозяйств, которые занимаются производством орехов, предусмотрена господдержка.

В администрации Майкопского района 9 ноября уточнили порталу Юга.ру, что сейчас аграрии приступили к закладке садов в районе станицы Курджипской и поселения Красная Улька. Плодоносить они начнут через три года.

Всего этой осенью планируется высадить 55 га, из них на 20 га — орех сорта «трапезунда». Его поставляют из питомника в Крыму. По словам поставщиков, Адыгея стала первым на юге страны регионом, где в промышленных масштабах началась закладка фундука «трапезунда», который считается одним из самых крупных в мире.

Масса ореха — 3–5 грамма, диаметр — до 3 см. Этот сорт популярен из-за высокой урожайности, неприхотливости в выращивании и высоких вкусовых качеств. На 6 ноября в КФХ «Добрыня» Сиротенко Н.Н. уже произвели закладку фундука «трапезунда» на площади 12 га.