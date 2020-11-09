В школах Краснодара обязали учеников ходить в масках
8 ноября стало известно о новом приказе администрации Краснодара, который обязывает школьников использовать маски
Напомним, с начала этого учебного года маски полагалось носить только персоналу школы. В средствах индивидуальной защиты должны были быть сотрудники столовой, техперсонал и обслуживающий персонал школы. При этом учителя и дети на уроках могли находиться без масок.
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7 ноября в краснодарских родительских чатах появилась информация о том, что школьников обязывают носить маску. 8 ноября это прокомментировали в мэрии. Там указали, что, согласно приказу департамента образования от 28 октября, теперь дети и все сотрудники должны ходить в масках в следующих местах:
- в коридорах,
- в рекреациях,
- на входе и выходе из школы,
- в местах массового пребывания людей,
- в помещениях, где нет рециркуляторов воздуха.
При этом на занятиях учащиеся могут сидеть без масок, уточнили в телеграм-канале мэрии.
Также документ обязал усилить режим дезинфекции в местах массового пребывания детей. По приказу, теперь о случаях заболевания сотрудников и школьников необходимо своевременно сообщать в Роспотребнадзор и департамент образования. При этом, как отметили на еженедельном заседании в администрации 9 ноября, ситуация в городе остается стабильной:
«Эпидобстановку в Краснодаре можно оценить как стабильно-напряженную. По состоянию на 9 ноября, в Краснодаре наличие коронавирусное инфекции подтверждено лабораторно у 6 тыс. 609 человек, выздоровели — 5 тыс. 153, в стационарах 569 человек, самоизолированы — 1 тыс. 798», — заявил заместитель начальника отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Сергей Звягинцев.
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