Юга.ру вспоминают известных соотечественников и мировых знаменитостей, ушедших из жизни в 2019 году.

Жорес Алферов, 88 лет

Выдающийся отечественный ученый, лауреат Нобелевской премии по физике (2000 год), вице-президент Российской академии наук, автор более 500 научных работ и 50 изобретений, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», депутат Госдумы с 1995 по 2019 год. Умер от острой сердечно-легочной недостаточности.

Марк Захаров, 85 лет

Режиссер театра и кино, сценарист, литератор, художественный руководитель легендарного московского театра Ленком. Его фильмы («12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен» и другие) стали достоянием советского кинематографа. Герой труда, народный артист страны, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» всех степеней. Причиной смерти режиссера стала двусторонняя пневмония. Похоронен на Новодевичьем кладбище рядом с Георгием Данелией и Олегом Табаковым.

Сергей Юрский, 83 года

Популярный советский и российский актер, режиссер театра и кино. Остап Бендер из «Золотого теленка», Груздев из «Место встречи изменить нельзя», дядя Митя из «Любовь и голуби» и еще десятки образов, полюбившихся зрителям разных поколений. За свою 60-летнюю карьеру народный артист Сергей Юрский сыграл более около сотни ролей в театре и кино, озвучивал мультфильмы и был одним из лучших чтецов на отечественном телевидении. Последние годы жизни страдал от сахарного диабета. Причиной смерти стала остановка сердца.

Георгий Данелия, 88 лет

Один из самых известных и любимых режиссеров России и всего бывшего СССР. Снял такие фильмы, как «Я шагаю по Москве», «Джентльмены удачи», «Афоня», «Мимино» и многие другие хиты отечественного кинематографа. В феврале 2019 года Данелия попал с воспалением легких в больницу, где через несколько недель скончался от острой дыхательной и сердечной недостаточности.

Валерий Самойленко, 81 год

Руководил Краснодаром в общей сложности 13 лет: с 1987 по 1990, с 1991 по 1994, с 1997 по 2000 год. Самойленко запомнился горожанам масштабными строительными проектами. При нем завершилась застройка поселка Гидростроителей и Фестивального микрорайона, начал стремительно застраиваться Юбилейный микрорайон. Были построены: Тургеневский мост, путепроводы на Садовой, Суворова и Тихорецкой, роддом № 5, гостиница «Москва», школы, поликлиники и детские сады. Как сообщила пресс-служба мэрии Краснодара, Самойленко умер после продолжительной болезни в ночь с 3 на 4 мая.

Алексей Леонов, 85 лет

Советский космонавт, дважды Герой Советского Союза, первый человек, вышедший в открытый космос в 1965 году. В последние годы Леонов много болел. В начале февраля 2019 года ему сделали операцию на пальцах ноги из-за диабета. Легендарный космонавт лечился несколько месяцев, но из больницы он так и не вышел.

Сергей Доренко, 59 лет

Суперзвезда отечественной тележурналистики, ведущий новостных и авторских программ на центральных телеканалах российского телевидения. После того как в сентябре 2000 года в эфире ОРТ Доренко дал свои комментарии относительно гибели подлодки «Курск», журналист был со скандалом отстранен от эфира. 9 мая 2019 года Доренко ехал на мотоцикле, резко почувствовал себя плохо и, потеряв управление, врезался в отбойник. Не приходя в сознание, журналист скончался в больнице. Причиной смерти стала гемотампонада — скопление жидкости, препятствующее функционированию сердца.

Юрий Лужков, 83 года

Мэр Москвы с 1992 по 2010 год и один из самых узнаваемых политиков России. В 1999 году избирательный блок Лужкова «Отечество — Вся Россия» считался одним из главных претендентов на победу в выборах в Госдуму. Победить помешала широкомасштабная кампания в СМИ, важную роль в которой сыграл журналист Сергей Доренко. Символично, что политик и телеведущий ушли из жизни в один и тот же год. Юрий Лужков скончался в клинике из-за осложнений после операции на сердце. Причиной смерти стал инфаркт.

Юлия Началова, 38 лет

Певица и телеведущая, получившая известность в десять лет, став победительницей телепередачи «Утренняя звезда». В 2000-е Началова выпустила несколько альбомов, снималась в клипах и передачах на телевидении. Последние годы жизни боролась с подагрой, системной красной волчанкой и сахарным диабетом. 8 марта 2019 года прямо с репетиции певица в тяжелом состоянии была госпитализирована в больницу с осложнением заболеваний и начинающейся гангреной ноги, развившейся после незначительной травмы. Через неделю Началова скончалась от заражения крови и сердечной недостаточности.

Марлен Хуциев, 93 года

Классик отечественного кинематографа, знаменитый советский сценарист и кинорежиссер, снявший фильмы «Весна на Заречной улице», «Застава Ильича», «Июльский дождь». Народный артист СССР, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», лауреат многочисленных международных кинопремий. За три дня до смерти Хуциев попал в реанимацию. Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Владимир Этуш, 96 лет

Выдающийся отечественный актер, сыгравший более 150 ролей в театре и кино. Товарищ Саахов из «Кавказской пленницы» и стоматолог Шпак из «Иван Васильевич меняет профессию» стали самыми популярными и известными персонажами в его исполнении. По-настоящему народный артист СССР. Скончался в одной из московских больниц, куда был доставлен без сознания. Причиной смерти стала остановка сердца.

Децл, 35 лет

Рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, стал звездой в начале 2000. Его альбом «Кто?ты» до сих пор является одним из самых продаваемых в истории российского шоу-бизнеса. Помимо выступлений, Толмацкий участвовал в телевизионных шоу, участвовал в рекламных компаниях, писал музыку и снимался в фильмах. Во время гастролей в Ижевске певец умер от острой сердечной недостаточности сразу после своего выступления.

Элина Быстрицкая, 91 год

Народная артистка России, Грузии, Азербайджана и Казахстана, знаменитая актриса театра и кино. Люди разных поколений знали Быстрицкую как исполнительницу роли Аксиньи из экранизации романа «Тихий Дон». Актриса сыграла и десятки ролей на сцене московского Малого театра. Последние годы жизни Быстрицкая тяжело болела и была практически прикована к кровати.

Вилли Токарев, 84 года

Человек, который родился на хуторе Чернышев Шовгеновского района Адыгеи, служил кочегаром на флоте, окончил музыкальное училище по классу контрабаса, эмигрировал в США с 5 долларами в кармане, стал известен как исполнитель шансона. В общей сложности Токарев записал 50 альбомов и дал несколько тысяч концертов. Шансонье скончался в одном из онкологических центров Москвы.

Крис Кельми, 63 года

Популярный певец, музыкант и композитор. Автор музыки более чем к 200 песням, самые известные из которых — «Ночное рандеву» и «Замыкая круг». Причиной смерти певца, тело которого нашли 1 января в подмосковном коттедже, стало хроническое заболевание.

Алексей Булдаков, 68 лет

Популярный актер, сыгравший более ста ролей в кино, главной из которых для всех россиян стал образ генерала Иволгина из «Особенностей национальной охоты» и последующих продолжений. Булдаков умер во время путешествия по Монголии — во сне у актера оторвался тромб.

Кит Флинт, 49 лет

Легенда мировой электронной музыки, вокалист культовой британской группы The Prodigy. Кит Флинт был найден мертвым в своем доме в Эссексе. Согласно официальному заявлению, причиной смерти певца стало самоубийство.

Алексей Кадочников, 83 года

Основоположник уникальной системы рукопашного боя почти всю жизнь провел в Краснодаре. За время работы в Краснодарском высшем военном командно-инженерном училище ракетных войск Кадочников разработал свой собственный стиль самообороны и рукопашной борьбы — так называемую «систему Кадочникова». Был награжден орденом «Знак Почета», медалью «За плодотворную работу по развитию массового спорта на Кубани» и званием «Почетный гражданин Краснодара».

Игорь Калешин, 67 лет

Легенда кубанского футбола много лет играл за краснодарскую «Кубань», а затем и тренировал этот клуб. После окончания карьеры выступал за команды ветеранов, в составе которых стал многократным чемпионом России. Умер после продолжительной болезни.

Мари Фредрикссон, 61 год