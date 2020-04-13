В Сочи женщину-водителя зажало в иномарке после аварии
В Сочи 12 апреля произошло ДТП, в котором пострадал человек
Авария произошла на перекрестке Курортного проспекта и улицы Театральной в 16:10. Как сообщил 13 апреля порталу Юга.ру старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев, водитель Volkswagen Polo проехал на красный свет и врезался в Toyota Camry. Последняя иномарка в тот момент выезжала на Курортный проспект с улицы Соколова.
В пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России рассказали, что 37-летнюю водителя Toyota зажало в машине. На место прибыли спасатели и с помощью гидравлического инструмента деблокировали женщину. В это время внутри автомобиля находилась медик для оказания психологической помощи — у пострадавшей был сильный стресс.
После того как местную жительницу освободили, ее передали врачам скорой помощи. Водитель получила перелом таза со смещением и перелом бедренной кости. Кроме того, как добавили в пресс-службе ГИБДД, в ДТП пострадал пассажир Volkswagen Polo.
Как сообщили в инстаграме ЮРПСО МЧС России, очевидцы отметили сильный запах алкоголя от водителя Volkswagen Polo.
Напомним, в феврале в Сочи водитель погиб после того, как его машина врезалась в стоящий грузовик. Его также зажало в машине.
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Спасатели помогли сочинке, попавшей в ДТП на Курортном проспекте Вчера в 16.10 оперативным дежурным ЮРПСО МЧС России поступило сообщение о ДТП на перекрестке Курортного проспекта с улицей Театральная. По информации диспетчера службы «112», в результате столкновения двух автомобилей - Фольксваген Поло и Тойота Камри - в одном из транспортных средств была заблокирована женщина. Прибыв на место, спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда при помощи гидравлического инструмента деблокировали водителя Тойоты Камри - сочинку 1983 г.р. - из салона автомобиля. Медик ЮРПСО, находилась внутри машины, оказывала женщине психологическую помощь, у пострадавшей было состояние сильного стресса. После того, как сочинку извлекли из автомобиля, спасатели передали ее врачам Скорой помощи. В результате ДТП женщина получила перелом таза со смещением и перелом бедренной кости. Пассажир, находившийся во время происшествия с ней в машине, смог выйти из автомобиля самостоятельно, из видимых повреждений у него были ушибы и ссадины. Водителю второго автомобиля Фольксваген Поло помощь спасателей не потребовалась. По словам очевидцев, от мужчины исходил сильный запах алкоголя. Сотрудники МЧС в очередной раз напоминают жителям и гостям города о важности соблюдения правил дорожного движения, а именно - скоростного режима, очередности проезда, соблюдения дистанции, следования правилам проезда пешеходных переходов, запрете выезда на полосу встречного движения и управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Помните, что от этого зависит как ваша безопасность, так и безопасность всех участников дорожного движения. #юрпсо #мчс #спасатели #сочи #дтп #мчсроссии #mchs #mchsrussia
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