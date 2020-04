В Сочи женщину-водителя зажало в иномарке после аварии

View this post on Instagram

Спасатели помогли сочинке, попавшей в ДТП на Курортном проспекте Вчера в 16.10 оперативным дежурным ЮРПСО МЧС России поступило сообщение о ДТП на перекрестке Курортного проспекта с улицей Театральная. По информации диспетчера службы «112», в результате столкновения двух автомобилей - Фольксваген Поло и Тойота Камри - в одном из транспортных средств была заблокирована женщина. Прибыв на место, спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда при помощи гидравлического инструмента деблокировали водителя Тойоты Камри - сочинку 1983 г.р. - из салона автомобиля. Медик ЮРПСО, находилась внутри машины, оказывала женщине психологическую помощь, у пострадавшей было состояние сильного стресса. После того, как сочинку извлекли из автомобиля, спасатели передали ее врачам Скорой помощи. В результате ДТП женщина получила перелом таза со смещением и перелом бедренной кости. Пассажир, находившийся во время происшествия с ней в машине, смог выйти из автомобиля самостоятельно, из видимых повреждений у него были ушибы и ссадины. Водителю второго автомобиля Фольксваген Поло помощь спасателей не потребовалась. По словам очевидцев, от мужчины исходил сильный запах алкоголя. Сотрудники МЧС в очередной раз напоминают жителям и гостям города о важности соблюдения правил дорожного движения, а именно - скоростного режима, очередности проезда, соблюдения дистанции, следования правилам проезда пешеходных переходов, запрете выезда на полосу встречного движения и управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Помните, что от этого зависит как ваша безопасность, так и безопасность всех участников дорожного движения.