В Сочи женщину-водителя зажало в иномарке после аварии

В Сочи 12 апреля произошло ДТП, в котором пострадал человек

Авария произошла на перекрестке Курортного проспекта и улицы Театральной в 16:10. Как сообщил 13 апреля порталу Юга.ру старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев, водитель Volkswagen Polo проехал на красный свет и врезался в Toyota Camry. Последняя иномарка в тот момент выезжала на Курортный проспект с улицы Соколова.

В пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России рассказали, что 37-летнюю водителя Toyota зажало в машине. На место прибыли спасатели и с помощью гидравлического инструмента деблокировали женщину. В это время внутри автомобиля находилась медик для оказания психологической помощи — у пострадавшей был сильный стресс.

После того как местную жительницу освободили, ее передали врачам скорой помощи. Водитель получила перелом таза со смещением и перелом бедренной кости. Кроме того, как добавили в пресс-службе ГИБДД, в ДТП пострадал пассажир Volkswagen Polo.

Как сообщили в инстаграме ЮРПСО МЧС России, очевидцы отметили сильный запах алкоголя от водителя Volkswagen Polo.

Напомним, в феврале в Сочи водитель погиб после того, как его машина врезалась в стоящий грузовик. Его также зажало в машине.