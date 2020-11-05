Объявлен марафон историй от клиентов Сбера

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Сбер предложил клиентам рассказать об опыте использования сервисов экосистемы

Речь об онлайн-кинотеатре Окко, сервисах доставки DeliveryClub и СберМаркет, такси Ситимобил, телемедицине СберЗдоровье, и музыкальном стриминге СберЗвук.

Сбер предлагает рассказать об опыте использования одного из сервисов в 3-5 предложениях в свободной форме. Организаторы подчеркнули, что в историях приветствуется креативность и оригинальность. Прислать свою историю на электронный адрес readers.yuga@gmail.com надо до 9 ноября 2020 года, подвести итоги планируется 12 ноября.

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Как сообщали Юга.ру, 24 сентября на СберКонф компания представила новые бренды сервисов для частных и корпоративных клиентов. Представленный зонтичный бренд экосистемы Сбер ранее был успешно применен в таких сервисах, как СберМаркет, СберКлауд, СберАвто, СберЗдоровье, СберЛогистика, СберФуд и СберКот. В компании отметили, что он был тепло встречен клиентами.

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Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

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