Объявлен марафон историй от клиентов Сбера

Сбер предлагает рассказать об опыте использования одного из сервисов в 3-5 предложениях в свободной форме. Организаторы подчеркнули, что в историях приветствуется креативность и оригинальность. Прислать свою историю на электронный адрес readers.yuga@gmail.com надо до 9 ноября 2020 года, подвести итоги планируется 12 ноября.

Речь об онлайн-кинотеатре Окко, сервисах доставки DeliveryClub и СберМаркет, такси Ситимобил, телемедицине СберЗдоровье, и музыкальном стриминге СберЗвук.

Автора самой интересной истории ждет подарок от партнера Марафона Сбера — бесплатные консультации с врачами сервиса СберЗдоровье на 1 год.

Как сообщали Юга.ру, 24 сентября на СберКонф компания представила новые бренды сервисов для частных и корпоративных клиентов. Представленный зонтичный бренд экосистемы Сбер ранее был успешно применен в таких сервисах, как СберМаркет, СберКлауд, СберАвто, СберЗдоровье, СберЛогистика, СберФуд и СберКот. В компании отметили, что он был тепло встречен клиентами.