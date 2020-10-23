Сбер подсчитал, жители каких городов чаще оплачивают картой проезд в общественном транспорте

Сбер 23 октября сообщил, что три города ЮФО вошли в список городов — лидеров по оплате проезда картой

В России в этом году 25 октября отмечается День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. В преддверии праздника, Сбер проанализировал статистику о динамике рынка эквайринга [безналичной оплаты] на транспорте.

Как сообщили в пресс-службе компании, банк запустил транспортный проект в 131 городе России. В десятку лидеров по оплате проезде картой вошли три города ЮФО: Ростов-на-Дону, Краснодар и Сочи.

При этом Ростов-на-Дону вошел в тройку самых активных российских мегаполисов по оплате проезда онлайн, а жители Сочи стали платить картой в пять раз чаще по сравнению с сентябрем 2019 года.