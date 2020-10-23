Сбер подсчитал, жители каких городов чаще оплачивают картой проезд в общественном транспорте
Сбер 23 октября сообщил, что три города ЮФО вошли в список городов — лидеров по оплате проезда картой
В России в этом году 25 октября отмечается День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. В преддверии праздника, Сбер проанализировал статистику о динамике рынка эквайринга [безналичной оплаты] на транспорте.
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Как сообщили в пресс-службе компании, банк запустил транспортный проект в 131 городе России. В десятку лидеров по оплате проезде картой вошли три города ЮФО: Ростов-на-Дону, Краснодар и Сочи.
При этом Ростов-на-Дону вошел в тройку самых активных российских мегаполисов по оплате проезда онлайн, а жители Сочи стали платить картой в пять раз чаще по сравнению с сентябрем 2019 года.
Зампредседателя Юго-Западного Сбербанка Лариса Безделева рассказала, что эквайринг Сбера работает в 5 тысячах единиц транспорта в 30 городах Юга России и Северного Кавказа. По итогам девяти месяцев 2020 года безналичным способом через карту Сбера оплачено 75 млн поездок — это почти в четыре раза больше общего числа всех жителей, обслуживаемых банком.
«Удобные, безопасные и инновационные решения помогают миллионам людей ежедневно с комфортом перемещаться на общественном транспорте и бесконтактно оплачивать проезд в условиях ограничений, связанных с пандемией. Это стало возможным благодаря нашему плодотворному сотрудничеству с властями регионов и муниципалитетов, операторами транспортных проектов и перевозчиками», — подчеркнула Лариса Безделева.
Оплатить проезд в городском транспорте можно несколькими способами: бесконтактной банковской карты либо смартфоном с подключенным сервисом Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay.
Бесконтактные платежи сокращают время обслуживания пассажира общественного транспорта, у перевозчиков повышается качество обслуживания клиентов, снижаются операционные расходы и увеличивается собираемость выручки.
Кроме того, в 2019 году Сбер запустил новую технологию Social ID, с помощью которой льготный проезд может оплачиваться картой «Мир» любого банка. Таким образом, льготные категории пассажиров могут использовать при оплате ту банковскую карту, на которую приходит пенсия и другие социальные зачисления.
Также в 2020 году Юго-Западный банк совместно с платежными системами Visa, Mastercard, «Мир» запустил в 16 городах акции, которые позволяют сэкономить пассажирам на проезде при оплате картой банка.
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