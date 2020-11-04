На Кубани погиб глава сельского поселения в перевернувшейся машине

В Славянском районе ранним утром 4 ноября произошла автомобильная авария, есть погибший

ДТП случилось около 4:15 на 3-м км трассы станица Петровская — поселок Забойский. По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля Chevrolet Cruze превысил скорость, из-за чего машина съехала с дороги и перевернулась.

В результате водитель погиб на месте, а его 31-летнего пассажира с травмами разной степени тяжести доставили в ЦРБ Славянского района, сообщили порталу Юга.ру в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Живая Кубань» и портал «За рулем Кубань» написали, что погибшим оказался глава Забойского сельского поселения Славянского района Александр Крутько. Источник портала Юга.ру подтвердил эту информацию.

На момент публикации новости на сайте администрации Славянского района и сайте Забойского сельского поселения нет некрологов и сообщений о гибели Крутько.